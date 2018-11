Familia que sufriera la pérdida de su vivienda por un incendio sigue esperando ayuda

Una familia humilde de Esquina perdió todas sus posesiones en un incendio que destruyó su casilla, ubicada sobre la costa del río corriente, en el acceso sur de la ciudad, mas conocido como la bajada de la Chunu.

Hace exactamente una semana una familia muy humilde que vive en el sector sur de la ciudad de Esquina, sufrió un incendio en su casilla lo que le provocó la pérdida totales de sus pertenencias, en dicha familia está conformada por siete chicos de los cuales dos sufren una discapacidad, y de acuerdo a la señora solo le dieron dos modulo de mercadería, una cama y dos colchones, y ninguna otra ayuda oficial para compensar las pérdidas por el fuego, de no ser por un vecino de apellido Schafer ella como los demás integrantes de su familia no tendrían donde estar ni que comer.

“Salvo el día del incendio donde vinieron del CIC nos dieron un par de colchones y algo de mercadería, que nos alcanzó apenas para un par de días, después nunca más nos vinieron a ayudar fueron solo promesas, ustedes si vienen pueden ver como uno de mis hijos duerme debajo de un plástico, y yo con el resto estamos en la casilla del señor Schafer pero ya no puede seguir haciéndose cargo de todo, él nos aguanta por mis hijos que tienen una discapacidad física, no tenemos nada para comer , fui a la municipalidad y me dijeron que ya me dieron ayuda la otra ves pero eso no me alcanzo para nada, así que sigo esperando la ayuda por eso recurrí a la radio para que se sepa mi situación que estamos pasando”. Expreso la mujer llorando