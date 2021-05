En las últimas horas de este lunes, el ex vicegobernador habría presentado dificultades y hasta sus funciones cerebrales habían dejado de funcionar y había sido conectado a un respirador. Su estado era delicado y en los últimos minutos, perdió la vida, indicó el director del hospital Escuela, Salvador González Nadal.

Al ex vicegobernador y ex intendente Eduardo Leonel Galantini, de 63 años, los médicos le declararon muerte cerebral a las 15 horas de este lunes y luego se procedió al protocolo para la donación de sus órganos.

Esta mañana del lunes el doctor Salvador González Nadal, Director del Hospital Escuela de Corrientes, donde estaba internado, informaba sobre su estado “sus funciones cerebrales se deterioraron y está conectado a un respirador artificial. Su estado es complicado”.



“Se ha complicado su estado después de la evolución que tuvo en las primaras horas luego del accidente cerebrovascular (ACV). La zona de infarto es muy extensa. Su cuadro es reservado y su pronóstico es complicado”, insistia.



El pasado jueves, “Botón” Galantini, como se lo conocida en la jerga política, sufrió un ACV y luego de estudios médicos, realizado en el hospital de Monte Caseros, fue derivado a Corrientes. Debido a que requeriría estudios y cuidados de mayor complejidad.



El episodio fue registrado por la tarde del dia indicado, en su casa de la calle Colón de la ciudad de Monte Caseros. El ex gobernador registra antecedentes cardíacos con un infarto en 2015.

Agustín Payes, por su parte lo describió como un «optimista» y remarcó que aunque a veces tenía acciones políticamente incorrectas siempre iba con la verdad. «Era nuestro posible candidato a gobernador, teníamos que vernos este sábado pasado a las 10 en Capital y el viernes tuvo los inconvenientes de salud», explicó Defensor de los Vecinos de la Ciudad y afirmó: «Me enseñó la honestidad, la transparencia, fue un gran ser humano y un amigo«.

El mensaje del Frente de Todos

Hasta siempre compañero Eduardo “Botón” Galantini

Los y las Legisladores Nacionales, Provinciales, Intendentes, Concejales y militantes del Partido Justicialista y de las fuerzas que integramos el Frente de Todos Corrientes despedimos con profundo dolor e tristeza al compañero Ex Vicegobernador de la Provincia, Ex Diputado Nacional, Ex Convencional Constituyente y tres veces intendente de su ciudad Monte Caseros, Dr. Eduardo Leonel “Botón” Galantini (PJ).



El campo nacional y popular de Corrientes lamenta profundamente la temprana partida y la pérdida de un cuadro político que transformó con visión progresista e inclusiva su pueblo; defendió el federalismo desde su banca en el Congreso de la Nación y cimentó las bases fundacionales para una nueva Corrientes, en la redacción de la nueva Constitución Provincial en 2007.



Siempre nos mostraste que el camino del Peronismo es la lucha, la rebeldía, la entereza y la coherencia ante situaciones injustas; mucho más en las derrotas que en las victorias. Por eso y porque justamente estamos en el inicio de una nueva carrera electoral, tu legado nos servirá de guía para un proyecto que contenga a todos y a todas las correntinas y correntinos.

En este momento de dolor acompañamos con abrazo solidario y fraterno a familiares, amigos, compañeros y compañeras de militancia.



Continuaremos enarbolando las banderas que levantaste toda tu vida para así llevar al Campo Nacional, Popular y Democrático a la Victoria y para transformar definitivamente la provincia de Corrientes en la tierra de Justicia Social e Igualdad de Oportunidades que siempre soñaste.

¡Hasta La Victoria Siempre compañero “Botón”!

Una vida repartida entre le medidcina y la politica

Eduardo Galantini dividió su vida entre la medicina y la política fue una eminencia como Médico Cirujano. recibido en la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, 1981.Se Especializo en Cirugía General. en el Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”. El Palomar – Buenos Aires.

Más tarde realizó una Maestría en Desarrollo Social en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, 2000-2001.

En los Años 1982/1987 se desempeñó en el Ámbito Médico/Sanitario: Médico Residente de Cirugía. Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”, Jefe de Guardia de Cirugía. Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”. Jefe del Servicio de Emergencia del Hospital de Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. Cargo obtenido por concurso.

Fue además Secretario de las Asociaciones de Profesionales de los Hospitales “Dr. Alejandro Posadas” y de Los Polvorines.

Y director del Hospital “Samuel W. Robinson” de la Ciudad de Monte Caseros entre 1992 y 1993.

En el Ámbito Político fue Intendente de Monte Caseros. Período 1993-1997. Cargo obtenido con el 40% de los sufragios y Reelecto en el Período 1997-2001. Elegido por el 67% de los votos. Transformando y modernizando la ciudad para sus héroes cotidianos como el llamaba a los vecinos.

Fue miembro fundador de la Federación Argentina de Municipios (FAM), primer Presidente y miembro fundador de la Micro Región del Sur Correntino y Nordeste Entrerriano.

Fue Vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Cargo al que accedió luego de la conformación de una alianza de distintas fuerzas políticas e instituciones no gubernamentales. Esta fórmula fue encabezada por un hombre de la UCR y otro del Partido Justicialista, produciéndose de esa manera, un hecho inédito para la vida política e institucional de la provincia y la nación.

De gran trayectoria política fue también Constituyente para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Corrientes. Destacándose como Presidente de la Comisión de Régimen Municipal de la Asamblea Constituyente (2007).

También fue electo Diputado de la Nación. Período 2005-2009. Integrando las siguientes Comisiones: Acción Social y Salud Pública, Obras Complementarias Yacyretá, Asuntos Municipales; Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales; Economías y Desarrollo Regional; Población y Desarrollo Humano y Minería.

Diputado de la Nación electo para el período 2009-2013, cargo al que renuncia para presentarse a la Intendencia de Monte Caseros. En ese entonces fue reelecto por tercera vez (2009-2013) con el 47% de los votos.

También fue una gran escritor y publicó ‘’Monte Caseros, Bella Unión y Barra do Quareím: Un escenario privilegiado para la cooperación transfronteriza en el corazón del Mercosur’’ (Coautoría con Nahuel Oddone). Colección Pulqui. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Dr. Arturo Jauretche, 2013.

Hoy deja su lega de servicio constante a la comuna como médico y como políticos de gran vocación transformándole la vida a todo aquel que pasara por su lado. (Por: María de los Angeles Fernández)

Radio Dos