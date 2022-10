Dialogamos con Ezequiel Arellano luego de la entrega que se le realizó de una máquina Braille desde la Dirección de Discapacidad.

«La verdad que me siento muy contento por haber recibido esto que tanto esperé, ya desde el año 2011 que empecé a gestionar y en el 2021 de vuelta, para mi es una herramienta muy útil porque yo la uso para escribir».

«Es muy necesaria y tampoco puedo leer si no la tengo, contentísimo la verdad que no bajando los brazos todas las cosas llegan».

«Me gustaría estudiar Música, locución, tengo pensado ir a estudiar a Corrientes Capital y formarme como profesional allá y si Dios quiere después volver».

«Hoy estoy en el Concejo Juvenil luchando también desde mi lugar por la inclusión, siempre me gustó la política y me sirve mucho estar en el concejo, me apasiona la temática social. Yo particularmente me siento incluido pero antes eran más las miradas como diciendo que puede hacer un ciego acá».

«Ayer también me dieron un celular para que pueda tener ahí las tareas de la escuela y comunicarme a través de él, super necesario también para mi».