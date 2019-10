Dr. Mario Tesare, Coordinador de la extensión de la UNNE en Esquina, comunica a través de la “la mañana de noticias” que se encuentran disponibles las inscripciones para todos aquellos que quieran ser parte de las clases preparatorias a la carrera de abogacía. “ya están abiertas las pre inscripciones e inscripciones para la carrera de abogacía; estamos iniciando también con clases preparatorias que se están dando hace 15 días, éstas, además de ser gratuitas, no son obligatorias ni tampoco es necesario la previa inscripción, esto quiere decir que los que están en duda aún pueden asistir para conocer de qué se trata la carrera.”

“Este viernes 1 de noviembre a las 16:30 hs y sábado 2 de noviembre 09:00 hs. En estos dos turnos se dará: derecho y organización jurídica. Luego, el próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre se dará: elementos de lógica y por ultimo 22 y 23 se dará: lectura y comprensión de textos jurídicos, contexto histórico de la democracia.”

Tesare insiste en que “cualquiera puede asistir a las clases para luego definir si les interés la carrera; también sirve para conocer el ambiente universitario.”

Con respecto a la apertura de las demás carreras de la UNNE Tesare dijo “De la UNNE las dos carreras que funcionan son abogacía y martillero público, si bien el año pasado no se abrió esta última porque no se dio el cupo mínimo de 40 a 45 alumnos; por el momento la que sigue teniendo promociones es abogacía. Luego existen otras carreras, por supuesto pero ya no pertenecen esta universidad.”