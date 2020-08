En comunicación con la ex concejal Silvana Bianchi, dialogamos sobre distintos temas que conciernen de la labor que llevó adelante en el HCD durante su mandato como edil y su trabajo legislativa.

Durante la semana pasada, el actual secretario de Hacienda, Cristian Olivetti, dejo expresa su molestia por no haber sido invitado a comisión de hacienda del HCD para debatir el balance 2019, situación que, según él, no ocurría junto a otros concejales que hoy ya no siguen en las bancas, como es el caso de Silvana Bianchi, compartiendo un debate critico mas allá de las diferencias partidarias.

“En los años que estuvimos, siempre tratamos de manejarnos de esa manera, asumiendo el compromiso que el ciudadano nos había puesto que era cumplir dentro del Concejo Deliberante. Hemos dejado nuestro tiempo y esfuerzo. Creo que fuimos capaces de demostrar la capacidad de manejarnos con respeto y discernir en el trabajo. Hubieron muchas cosas en contra, pero a la hora de trabajar hemos tenido la presencia de los contadores -refiriendo al ámbito contable municipal- y tratábamos de llegar a un acuerdo” manifestó Silvana a inicios de la comunicación.

Por su parte, contó que mantiene contacto con algunos concejales que ponen al tanto sobre cuestiones relevantes dentro del recinto, pero desconoce las formas de tratar los planteos , principalmente dentro del ámbito presupuestario.

“Hubiese sido bueno que llamaran al contador Olivetti para poder analizar y trabajar mejor con él. Tal vez tengan los fundamentos necesarios para el rechazo del balance 2019, sino no me explicaría” agregó.

Asimismo, Bianchi sostuvo que es muy importante contar con un respaldo/referente en el órgano de consultas, teniendo una visión más amplia al momento de decidir sobre ciertas cuestiones.

“Desconozco los métodos de trabajo, pero tengo mucha confianza con los concejales de mi bloque dentro del Concejo” y continuó “estaría bueno que se investigue más cómo trabajan las comisiones y se nutren de conocimiento”, finalizaba.