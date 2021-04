Se acerca el 2 de abril y como cada año, el país y en particular, la provincia de Corrientes, aflora los sentimientos patrios por la conmemoración por los Veteranos y los Caídos en la Guerra de las Malvinas.

En contacto telefónico, Luis Ayala, presidente del Centro de Ex Combatientes de Esquina, comunicó sobre el acto que se estará realizando en la localidad el día viernes 2 de abril en la plaza Islas Malvinas Argentinas.

“Según la nota que llegó, el acto iniciará a partir de las 9:30, pero sólo será un pequeño acto en donde se hará una ofrenda floral en el monumento, pero no pueden participar todos los ex combatientes, sólo estará el intendente, y yo junto algunas autoridades, debido a medidas por la pandemia” expresó Ayala.

“Esto nos toca muy de cerca porque, la mayoría de los que fueron a Malvinas fueron correntinos. Creo que nosotros vamos a hacer una vigilia antes del 2 de abril, únicamente entre veteranos, creemos que es lo que corresponde. Vamos a definir esta tarde el lugar. En la localidad somos 23 ex combatientes. En el acto de conmemoración creo que ya no podemos rever la posibilidad de que asistamos todos. En el acto de Monte Caseros vamos a participar 5 ex combatientes por localidad” agregó.

“Lo lindo es cuando estamos todos juntos cantando el himno, queremos hacer un homenaje principalmente a nuestros compañeros que quedaron en las islas” finalizó el presidente del Centro.