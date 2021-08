Este viernes 20, a partir de las 18 horas, se hará una charla de capacitación sobre el cuidado de adultos mayores en el comité de CAP lista 18, por calle San Martin 479.

Esta capacitación -que también se estará realizando en Pueblo Libertador El día sábado- está orientada, principalmente, a trabajadores de la salud, acompañantes terapéuticos, acompañantes y/o familiares de un adulto mayor.

La responsable de dictar esta charla es la acompañante terapéutica, Érica Varga, quien en oportunidades anteriores, ya llevó adelante este tipo de encuentro informativo.

En comunicación con La Mañana de Noticias, Érica comentó “La charla es totalmente gratuita, es una excelente iniciativa de la diputada María Eugenia Mancini, además se da un certificado de asistencia. Esto, para quienes ya tienen trabajo en el área, les da cierto respaldo. Vamos a abordar sobre lo emocional en el acompañamiento del adulto mayor, la aceptación del paso del tiempo, el rol del cuidador, ya sea enfermero o algún familiar, la idea es brindar las herramientas de cómo hacerlo”.

“En nuestra ciudad lo vemos, todos tenemos aunque se aun conocido que necesita de alguien que lo ayude en el acompañamiento de un familiar, ya sea un adulto mayor o chico con discapcidad. Es importante saber sobre el cuidado de personas, y no hay cursos de este tipo”, agregó.

A su vez, afirmó “Esto es importante tanto para la persona que vamos a cuidar a quien, a veces, le cuesta aceptar que ya no tiene capacidad o independencia para ciertas habilidades, como para el cuidador. Hay que entender qué le pasa al adulto para generar empatía, hay muchas cuestiones que debemos ir aceptando por el paso del tiempo. Debemos trabajar en la habilidad de comunicarnos bien y tener paciencia para acompañar a otra persona, es un trabajo de hormigas, pero es el que lleva adelante la tarea de cuidar los que con la información pueden generar esta transformación”.

Por último, expresó “Creo que si no tenes la cualidad o la decisión de querer ser empático con el otro, no te dediques a esto, porque en el medio estás tratando con almas, con personas y a veces se pueden dejar marcas. En el entorno familiar, e donde uno no puede elegir y no s está preparado para sobrellevar la situación, hay que aceptar y buscar una red de ayuda, eso es tan importante como el ser capaz de hacerlo”.-