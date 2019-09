El acto de lanzamiento de campaña a nivel local -y nacional- para las elecciones de octubre se llevará a cabo el jueves 26 con la presencia del gobernador Gustavo Valdés y otros referentes provinciales.

Para dar anuncio de esto, el presidente de la UCR Esquina, Armando Tognola, visitó el estudio del programa “La Mañana de Noticias”, destacando que en este tiempo la provincia contó con las respuestas por parte del gobierno nacional y por ende, mejoraron las inversiones en el territorio, y además, comentó que “hay eventos locales positivos que deben pasar a ser una cuestión de Estado, algo que debe seguir en el tiempo”, sabiendo discernir

Así mismo, Armando Tognola informó que junto al gobernador se estará entregando 50 viviendas en la localidad y se recorrerá las obras de la calle de ingreso al barrio Bicentenario.

“hay temas que hay que destacar. Tenemos un gobierno que en tiempos complejos se está aprovechando todo para que los recursos queden. Son inversiones que todos los vecinos vamos a disfrutar “, indicó.

A su vez, comentaba que el ex gobernador y actual presidente de la UCR a nivel provincial, Ricardo Colombi, estaría presente en la localidad para reunirse con distintos sectores que conforman la alianza ECO, y respecto a algunas declaraciones por parte de Colombi que se dispararon sobre la alianza, argumentó que “Ricardo es así. Me parece que está bien que las cosas se digan y que no se tapen los problemas debajo de la alfombra. Por ahí, hay gente que aprovecha una información para hacer de eso cuestiones que, en tiempos políticos, hacen que se magnifique todo. Lo que planteó el ex gobernador no son tan así como lo mal informaron algunos medios”.

El acto se realizará este jueves en el club San Martin a las 20:00.

“Lo importante de todo esto no es solo el acto, sino la visita que traerá anuncios y favorecerá a Esquina”.