La Ciudad de Formosa retrocedió a Fase 1 tras la detección de 17 casos nuevos en la jornada de este jueves. La decisión del Gobierno Provincial regirá hasta el próximo 18 de marzo. Los vecinos se manifestaron en inmediaciones de la Casa de Gobierno contra la medida y hubo represión por parte de la Policia y agresiones con palazos, gases lacrimógenos, palazos y piedrazos.

«Estamos orgullosos de haber dicho basta y también un poco golpeados por algunas balas de gomas y gas lacrimógino que han tirado», explicó la comerciante, Silvia Miani. Asimismo, explicó la incertidumbre que generan las medidas del Gobierno de Formosa: «Hace un año que que no nos dejan trabajar». Además, sostuvo que el Estado formoseño responde que no le interesa algunos sectores que necesitan volver a sus actividades para recomponerse del impacto negativo de la pandemia a nivel económico. «Somos una de las provincias más pobres del país y el pueblo salió pacíficamente a protestar y reprimieron«, afirmó.

«Mientras la gente estaba protestando, empezaron a tirar gases y así nos corrieron. Los policias tiraban al pecho, a la cara y hay heridos», manifestó la comerciante y agregó: «Las medidas son incoherentes, la gente no puede estar sin trabajar».

Finalmente, una de las integrantes de la protesta en inmediaciones de la Casa de Gobierno de Formosa, declaró en exclusiva por La Tarde Menos Pensada: «Además es otro año que estamos prohibiendo que los chicos vayan a la escuela, no hay diálogo y no responden a la demanda y aseguraron que no van a dar marcha atras a la medida».