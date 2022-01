El Dr. Leandro Ramírez Director del Hospital San Roque de Esquina en comunicación manifestó que ya no se van hacer más hisopados, solo aquellas personas mayor 60 años y personas de riesgo.

“Como la pandemia va cambiando también las conducto a nivel sanitario también vayan cambiando, el tema de los hisopados haber tantos casos, una explosión de casos no solo en esquina sino provincial y nacional. A nivel clínico epidemiológico se decidió no solo el ministerio de salud provincial sino también Nacional, readaptar las indicaciones del hisopado, esto es teniendo en cuenta la situación actual que la mayoría de la población esta vacunada con dos o tres dosis, las complicaciones son mínimas por ese motivo se decidió adatar la indicación de los hisopados.” Expreso Ramirez

“Los que se hisopan son los pacientes mayor de 60 años porque se sabe que por más que tengan dos o tres dosis son lo que mayor riesgo tienen, los pacientes con factores de riesgo también se hisopan, recodemos que los pacientes de riegos son (una diabetes descontrolada, problemas cardiacos, pacientes oncológicos, pacientes reumatológico, problemas respiratorios crónicos), esos son los pacientes de riesgo, después tenemos los pacientes del tercer grupo que serían las embarazadas que también se hisopan, por último el personal de salud y los esenciales, esta son las nuevas indicaciones del hisopado”

“Los pacientes que fueron contacto estrecho de algún positivo si no cumplen con las indicaciones del hisopado no se hisopan, solo indica el aislamiento, los pacientes que tienen síntomas y son convivientes o pacientes que saben que tuvieron contacto estrecho con un positivo y empezaron con síntomas dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas del gusto u olfato, bueno ahí se asume como positivo y deben guardar el aislamiento por 7 días.”

“En Esquina tenemos registrado casi 400 casos activo de covid, entonces sabemos que antes la gran cantidad de casos que hay lo que vemos hacer es “aislarse”, y los que tengan más de 60 años o factores de riesgos son los que se hisopan los demás solo aislarse. La población tiene que estar tranquilo el hisopado no es una urgencia, si tiene dos o tres vacunas lo van a pasar como un cuadro gripal, ya no es ese Covid cuando se inició cuando no había vacuna y se podía complicar, hoy con estar vacunado y ser un paciente joven no tiene mayor complicación”. Manifestó Ramírez