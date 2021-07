Este miércoles, en horas tempranas de la tarde, una joven mostró públicamente cómo fue acosada por un hombre en plenas calles céntricas de la localidad.

La mujer (July Puyol), logró capturar con su celular estos momentos en donde el sujeto que iba en moto la seguía, para compartirlos luego en sus redes sociales y poder denunciar el hecho.

En su cuenta de Facebook, los videos están acompañados de las siguientes palabras:

“Este tipo me siguió tres cuadras, si yo iba en contramano daba la vuelta, cuando me di cuenta que fue a dar la vuelta de la cuadra saque mi celular para filmar y sacar la patente, cuando se dio cuenta que le estaba filmando se hizo el boludo y se fue, perdió incluso hasta la gorra y ni se dio vuelta a buscarla porque yo estaba filmando. No soy de hacer estas cosas, pero la verdad que, más que acoso, ya sentí miedo, por lo alevoso que fue, tres cuadras para decirme cosas que me quería hacer. No hace tanto me pasó lo mismo, un Sr., caminando antes de cruzarme me dijo montón de cosas al cual agarré y pedía desesperado que lo suelte, le conté a mis amigos más allegados, o sea ya es casi normal que sean así, uno ya lo naturaliza, pero cuando te persiguen da miedo.

No sé qué piensan, que diciéndote cosas obscenas vas a darle bola o qué, tipos grandes y tan pelotudos, ni un pendejo hace estas cosas”.-