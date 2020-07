En la noche del lunes una camioneta se llevó por delante un elemento refractario en el acceso por zonas del matadero.

El director de Transito y Seguridad Vial, Javier Papaleo, a través de un contacto telefónico afirmó que ya son varias las pérdidas de elementos en dicha área de trabajo y la adquisición de los mismos es costosa.

“Desde que inicio esto la gente aduce a no ver los elementos refractarios que están en para establecer los controles. En varias oportunidades envistieron los conos y los rompieron, en esta ocasión no era precisamente un cono, sino un elemento refractario fabricado por nosotros con faros para que pueda divisarse con mayor distancia. El muchacho aseguró estar apurado y no haber visto, llevándoselo por delante el elemento. Lo importante es que se acercó y reconoció su error” explicó Papaleo.

Por este tipo de eventos se decidió que por seguridad del personal vial que se encuentra en dicho control, no se pise la cinta asfáltica hasta tanto el vehículo no se encuentre detenido.

En los retenes de control en accesos a la ciudad, se han colocado cabinas que resguardan más al personal.

“La Provincia ha agudizado los controles en los puestos, por lo que alivia los demás controles, permitiendo hacer solo una revisión. Los trabajos de la policía de la provincia están siendo efectivos. No obstante siguen habiendo personas que mienten y no cumplen, pero es muy poco lo que puede llegar a evadir. En caso de camiones proveedores, el paso es directo hasta el playón de Quinta cuatro para descargas, lo cual se determina si se da en el lugar o hacen el ingreso a la ciudad. La Oficina de Comercio está trabajando con nosotros en eso. Hay presencia policial y del Hospital, es un trabajo conjunto. Debemos tomar las medidas de higienizar los vehículos y evitar que los choferes no tomen contacto con la población, haciendo que se retiren una vez finalizada la tarea de descarga” aclaró el director, destacando a la vez, una mayor colaboración por parte de los operantes.