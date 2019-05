Esquina: Un joven de 14 años habría sido golpeado brutalmente por su tío

23 May 2019

El día lunes 20, alrededor de las 10:00, se registró un hecho de violencia por parte de un adulto a un menor. El agresor es un profesor, y resulta ser el tío del menor, quien ahora, ya fuera de peligro, se encuentra con secuelas y marcas en el rostro.

Roxana Acevedo, es la mamá de del chico y decidió aclarar sobre lo ocurrido, indignada y afligida ha testimoniando en los estudios de Radio Mas, en “La Mañana de Noticias”.

Roxana Acevedo, decía:

“El día lunes, alrededor de las 10 de la mañana, no sé porqué, porque razón o motivo, mi hijo fue brutalmente golpeado, a puño cerrado por su tío Víctor Florentín, hermano de su papá. Esto fue en la casa de su abuelo. A mí me avisaron casi a la 1 del mediodía en mi casa, por su otro tío, hermano de quien lo golpeo.

Lo primero que pensé en el momento fue denunciarlo y quería ver a mi hijo, quien seguía en la casa de su abuelo.

Me dirijo a la casa de su abuelo con su tío y me encuentro con mi hijo que apenas abría el jo derecho y tenia inflamaciones en sectores de la cabeza, brazos y panza.

Mi hijo tiene 14 años y su tío casi 40.

Lo golpeo y lo deja irado, prácticamente.

Su abuela, Lidia Cardozo fue quien llevo a mi hijo al Sanatorio Martin, donde fue atendido por Raúl Dal Lago, y de ahí, lo trasladan al Hospital por una orden de tomografía. Allí le hicieron la tomografía y aseguraron que no había golpe grave.

En el Hospital nadie dio aviso a la policía sobre esto, no hay informe médico.

Verlo a mi hijo así fue traumante. Me sentí atada de pies y manos.

Después de esto hice la denuncia en la Comisaria de La mujer y El Niño, donde me dirigí con mis padres y mi hijo, presenté las imágenes, el CD de la tomografía y la declaración.

Después de eso me puse en contacto con el abogado, que es Rolando Moreira quien nos va a representar en la causa. Detrás de Antonio Florentín, mi hijo, hay una mama que también es su papa y el no merecía esto, como ninguno, existen formas de dialogo para que el tema hubiese sido tocado de otra forma antes de haber llegado a esta situación.

No sé si hago bien en decirlo, pero me gustaría que revisaran el título de profesor que tiene, el cargo que ocupa le queda grande.

Esto ya está en mano de la justicia, y yo creo en la justicia. Hay muchas chicas que también quieren dar testimonios sobre esto, no es la primera vez el golpea.

Todavía estamos esperando novedades.

Si yo me callo y no sigo mi hijo no va a poder caminar tranquilo por las calles y yo tampoco voy a estar tranquila, por el riesgo de que vuelva a cruzarlo. Lo único que quiero es se haga justicia y esto se esclarezca. Dudo que sea la primera vez”.