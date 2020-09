Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre trasportista de paquetería locales y la Secretaria de Gobierno de Esquina para tratar sobre el servicio de paqueterías (combis) en nuestra localidad.

La decisión tomada se mantendrá hasta que Corrientes mejore la situación epidemiológica, ya que los transportistas locales que viajan hasta la capital, al regresar deben cumplir junto a su familia el aislamiento preventivo al igual que los camioneros, buscando una alternativa más eficaz y segura.

El aislamiento debe darse de manera voluntaria durante 7 días para cualquier persona que viaje hasta Corrientes capital, según lo anunciado por el ejecutivo municipal en el día de ayer.

“Entendemos al rubro y queremos que trabajen, pero nosotros tenemos como primera medida cuidar al ciudadano de Esquina” expresó el secretario de gobierno Carlos Bianchi, en comunicación con La mañana de Noticias.

Asimismo, manifestó que “tuvimos la suerte de poder hacer un seguimiento de la persona contagiada y por eso no tuvimos propagación del virus, sin embargo, la situación en la capital correntina no nos da garantías en este momento de que tiene una trazabilidad y que no hay circulación viral comunitaria. Por eso el municipio se va a encargar del control del aislamiento y se deberá firmar una declaración jurada donde se comprometan a hacerlo” y sostuvo que estas medidas pretenden mantener y recuperar mayor libertad sin caer en más restricciones.

“Queremos que hagan el mismo procedimiento que los camioneros. Eso es lo que proponemos desde el municipio, no queremos que dejen de trabajar” agregó Bianchi, comentando que habría otra posible reunión para analizar esta situación.