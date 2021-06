El día martes se produjo el primer nacimiento de un bebé de una madre con positivo en Covid 19. Se llama Benicio y ambos están en perfecto estado de salud.

En contacto telefónico, el Doctor Leandro Ramírez, director del Hospital San Roque, nos brindó más detalles sobre el acontecimiento.

“La mujer es oriunda de Colonia Coronel Schweizer, ya venía controlando su embarazo, tenía una cesárea programada. Cuando se presenta al hospital se hace el hisopado de rutina para corroborar su estado y ahí se detecta que la paciente es positiva y se activa el protocolo de todo el personal para que esté preparado y no haya riesgos para la madre y el niño. Nació un bebito saludable de 4 kilos, con buen estado de salud los dos. Es la primera cesárea de caso de Covid asintomático”, comentó el médico.

“Hasta el momento no hay transmisión vertical, el bebé nació sin infección, si bien existe un riesgo de contagio estamos actuando en base al protocolo con el que se interviene en estos casos”, agregó y aseguró que mientras las condiciones estén dadas y sean favorables, los nacimientos continuarán en el hospital atendidos por el equipo de salud preparado.

“No obstante, vamos a empezar a vacunar a embarazadas junto al personal de obstetricia que ya está iniciando. Se realiza de acuerdo a las dosis disponibles, ya se comprobó que cualquier vacuna es mejor que tener la enfermedad con sus complicaciones”, indicó Ramírez.

Por otro lado, Ramírez comentó sobre los resultados que obtuvieron con los últimos operativos de hisopado en la localidad.

“En el día de ayer tuvimos cuarenta y cuatro casos positivos que se suman a los doscientos cuarenta casos que ya teníamos, seguimos con un número alto. La mayoría de contagiados tiene entre 20 y 40 años, mayormente jóvenes que, suponemos por los estudios que hacemos se contagian en las distintas reuniones que realizan en donde rompen las burbujas. También hay mayor derivación en pacientes de más de 40 años y estamos promediando las treinta derivaciones por mes. Hoy día tenemos seis o siete pacientes esquinenses que siguen internados en el Hospital de Campaña”.

“Esto nos dice que Esquina no está cumpliendo con las medidas de cuidado, hay un grupo que sigue movilizándose y entiendo que estén cansados, pero la situación sigue complicada y mientras no baje el número de contagios no hay que bajar la guardia, hay que ser muy prudentes, si hubiéramos cumplido hoy estaríamos con cincuenta casos o menos. Hay que seguir cuidándonos”.

Asimismo, en cuanto a las vacunas dijo “Estamos en el Club Porvenir en el día de hoy en donde se dieron setenta dosis, esperábamos dar un poco más. Mañana seguiremos con las segundas dosis de Astrazeneca para culminar con l vacunación de aquellos que recibieron la primera dosis hace un mes o más. Después estaremos programando la vacunación de primeras dosis para embarazadas y más jóvenes”.

Según lo afirmó el Dr. Ramírez, el ingreso de dosis de Sputnik carece a nivel nacional.

“Si no llega, seguramente se implementará otra estrategia para completar el esquema de vacunación. La gente debe saber que aunque haya pasado hasta tres meses de la primera dosis, hay efectividad en la cobertura”.-