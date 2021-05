Marcos Neironi, abogado defensor de una de las partes acusadas por supuesto secuestro de una persona, posesión de arma y sustancia estupefaciente (hecho que ocurrió en la localidad de Esquina hace semanas atrás), habló en La Mañana de Noticias para comentarnos sobre cómo avanza esta causa.

“En el día de ayer se llevó adelante otra audiencia. Todo comenzó por la mañana con una situación particular con relación a mí defendido por problemas de salud graves, lo llevó a que yo plantee en la justicia federal una solicitud especial de arresto domiciliario mediante un sistema con el que cuenta el poder judicial de la nación para permitir efectos judiciales entre juzgados y apoderados. Alrededor de las 12 del medio día me comunicaron desde el Juzgado Federal de Goya que se había notificado al Ministerio Fiscal sobre mi requerimiento, paralelo a eso me puse en contacto con el Juzgado de Instrucción y Garantía de Esquina para solicitar una audiencia especial y urgente que se llevó delante de manera presencial. Estuvimos mi defendido y yo junto al fiscal Mosquera y el juez Vallejos, en donde yo plantee suspender la prisión preventiva de mi cliente por su estado de salud” inició el abogado.

Asimismo, comentó “El fiscal expresó que no era necesario mi pedido y que la contención de salud se haría igual. Su señoría, con una capacidad de Derecho importantísima, entendió mi pedido y hasta lo mejoró porque, expresó en el fallo que no es lo mismo recibir atención médica como ciudadano común que como ciudadano detenido, ya que el condicionamiento del detenido o aprehendido es diferente en cuanto a las instituciones. Por esto, su señoría entendió e hizo lugar a mi pedido”.

Actualmente, en el ámbito provincial, el defendido del Dr. Marcos Neironi se encuentra en carácter de libertad, ya que se anuló el estado de prisión preventiva, pero está sometido a un control estricto, según lo afirmó el abogado.

Por su parte, dijo “En cuanto al ámbito federal sigo en espera de la respuesta a mi solicitud que, por el estado de salud, supongo que va a ir por el mismo camino que en el ámbito provincial. Mi cliente sigue siendo investigado, pero está en un centro de salud atendiéndose. La garantía de vida es más importante que la garantía del proceso, por ende no se puede pretender aplicar restricciones a un sujeto cuando esas restricciones ponen en riesgo su salud”.

“Conozco del caso y tengo la tranquilidad de que, dadas las circunstancias particulares, no hay posibilidad de pena hacia mi cliente. Tengo la tranquilidad de que llegaremos al juicio y vamos a demostrar que no tiene nada que ver con el arma, el disparo y otras situaciones que lo alejan totalmente del delito”.-