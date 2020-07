El municipio de Esquina se adhiere a la feria administrativa en el mismo calendario dispuesto por la provincia.

“Nos adherimos porque tenemos personal de riesgo y en el mismo calendario que dispuso la provincia. Estamos trabajando con el 50% de personal” reafirmó Luis Ojeda, secretario coordinador de la Municipalidad de Esquina, que a través de La Mañana de Noticias también habló sobre las denuncias efectuadas por el incumplimiento de cuarentena de algunas personas.

“Es un número muy activo. Durante el día lo manejan las personas que trabajan acá en la oficina, siendo un sistema ya preparado para dar respuestas y en base a lo que se consulta también respondemos nosotros. Son interesantes y al mismo tiempo un poco agotador todas las denuncias que recibimos, de las cuales aprovecho a comentar que se resguarda la identidad de quienes dan el aviso, todos son anónimos. Hay que reconocer que algunos de nuestra población son bastante reacios para las normativas” expresó Ojeda, refiriendo a muchas reuniones que se realizan de manera clandestina, superando el horario establecido.

Todas las denuncias son derivadas para que el comité de crisis lo evalúe. Las autorizaciones para reuniones son derivadas al ejecutivo municipal.

“Desde el área de comercio se están haciendo todas las actuaciones pertinentes en base a los rompimientos de cuarentena. Estamos trabajando también por el incumplimiento de algunos comercios. Hay locales en ruta que atienden a personas que bajan de vehículos sin barbijos ni otras normativas” agregó y continuó “hay algunos locales que permanecen abiertos hasta altas horas de la noche, con ellos se debe hacer la actuación pertinente. Se debe labrar el acta y enviar al Tribunal de Faltas u organizar con autoridades policiales un operativo y realizar la clausura”.

El control hacia este comportamiento en los comercios se encuentra a cargo del personal de Seguridad Urbana y Vial.

“La tolerancia se está terminando porque hay algunos que se están pasando de la raya. No hay que bajar la guardia, si bien en Esquina no hay circulación del virus hasta el momento, no estamos exentos a que se presente un caso como paso en otras localidades de la provincia, lo cual se da por actitudes de un grupo de personas”.

Asimismo, el secretario remarcó que el paso por la ciudad se permite siempre que se tenga el permiso provincial y que hasta el momento, se llevan a cabo todos los pasos correspondientes al control de ingreso en el territorio provincial.