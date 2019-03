Esquina: Se define la lista oficial del PJ para las internas del 31 de Marzo sin muchas sorpresas

El plazo para la presentación ante las juntas partidarias vence este viernes 8 de marzo a la media noche, según el cronograma electoral.

De esa manera, el Partido Justicialista oficialista de Esquina presentaría la siguiente lista, por fuentes confiables a este portal de noticias se pudo acceder a los primeros cargos; que para el cargo de Presidente del Partido seria el actual intendente de la ciudad de Esquina, Prof. Hugo Benítez, también se pudo saber que la actual Edil Dra. Marisa Rodríguez seria la Vice Presidenta del PJ, en el cargo de Secretario General estaría el Dr. Ángel Ramírez.

Por su parte, se pudo conocer los primeros nombres de la lista de concejales, en el primer lugar el Dr. Mario Aloy Sequeira,actual secretario de asuntos legales del municipio, como segundo, la actual Directora de Acción Social del Municipio, Dra. María José Aguirrezabal, tercero en la lista el Dr. Ángel Ramírez, cuarto, la actual secretaria privada del Intendente, Mirta Fernández, y en el quinto quedaría la actual concejal que estaría buscando mantener su banca en el Concejo, Luciana Papaleo.

Si bien esto no es oficial y todo sabemos que hasta que no se presente la lista puede haber muchas modificaciones, como también se puede observar que la agrupación La Camporá no se encuentra, por ahora estaría perdiendo su banca en el HCD.