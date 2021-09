Se aplicará la segunda dosis de Sinopharm a mayores a de 25 años a partir de este jueves 2 hasta el viernes 3 de septiembre en La Sociedad Sportiva Esquinense de 8:00 a 14:00 hs. El día lunes se aplicará segunda dosis de Astrazeneca en el Hospital San Roque.

En comunicación telefónica, el Dr. Leandro Ramírez, director del Hospital, comentó respecto a esta vacunación y la situación epidemiológica actual.

“Esta vacunación es para completar a quienes ya hayan recibido la primera dosis y hayan cumplido con los días suficientes para recibir esta segunda. Los pacientes deben presentarse con carnet de vacunación y DNI. En el caso de aquellas personas mayores de 18 años que, por alguna razón u otra, todavía no hayan recibido ni la primera dosis de inmunización, vamos a armar una lista para que nos envíen dosis de Sputnik y puedan ser inmunizados. Vamos a estar averiguando en los parajes para poder llegar a la mayor cantidad de vacunados posibles”, afirmó el médico.

En el caso de segundas dosis de Sputnik, Ramírez aseguró que ya se realizó un nuevo pedido para completar con aquellas personas que sólo recibieron la primera. Asimismo para los jóvenes de 12 a 17 años.

“En este mes se estará solucionando eso, se debe estar atentos. Vamos a completar la segunda dosis, pero eso depende mucho de lo que envíe nación. Lo importante en todo esto es que los adultos mayores y todos los pacientes de riesgo estén inmunizados, el virus pierde fuerza con las vacunas. Es por esto que hoy día tenemos sólo 48 positivos y en la semana ese número irá disminuyendo. Se ve que bajó la circulación del virus comunitario y la variante Delta no ha entrado a la provincia, pero al ser mucho más contagios, debemos estar preparados, estamos en alerta epidemiológica”, y continuó “Por el momento no tenemos pacientes en el Hospital de Campaña. Pero como dije, no debemos relajarnos. Es cuestión de tiempo que pueda llegar la variante Delta”.

En cuanto a los estudios Post Covid, dijo “No todos los pacientes deben realizase estos estudios, los que deben hacerse son los que tengan factores de riesgo o sientan algún cuadro después de la infección como palpitaciones o problemas respiratorios, la mayoría se recupera bien, pero aquellos que sientan algún síntoma diferente luego del alta, pueden realizarse una radiografía de tórax y un electrocardiograma, ambos estudios pueden hacerse en el Hospital y eso ayuda aproximarse bastante al cuadro”.

Por último explicó, “Se sabe que algunos pacientes terminan con una tos seca que `puede durar hasta tres meses, en ese caso, se les da un Paf o nebulizaciones, más que eso, si sólo es tos. También el ejercicio de respiración como caminata o inflar un globo, favorece la recuperación”.-