Varios funcionarios del gabinete del Prof. Hugo Benítez se encuentran aislados por casos positivos de Coronavirus. El secretario Coordinador Luis Ojeda hablo al respeto siendo el uno de los funcionarios aislado.

“Estoy aislado con mi hijo Marcelo que dio positivo el lunes a la tarde. Lunes y martes no tuve ningún síntoma pero hoy miércoles ya estoy con mucho dolor de cabeza como así también dolor de cuerpo, ya me dijeron los médicos que ellos asumen que yo soy positivo por la convivencia con mi hijo, tengo la intención de hisoparme este jueves para tener la certeza pero es lógico que este contagiado”. Expreso Ojeda

“En el caso del Secretario de Hacienda Cdor. Cristian Olivetti lo hisoparon a la señora y a él dando negativo pero su señora dio positivo, entonces el contador se aísla porque son convivientes en el mismo domicilio, es una cuestión lógica de lo mismo que me pasa a mí con Marcelo. Estamos con unas cuantas personas aisladas, Ariel Fernández también que es jefe de compras por contacto estrecho, el Director de Servicio Publico Julio Doria esta positivo al igual que el Concejal Toni Doria y así unos cuantos, por eso le pedimos paciencia a la población en esta situación”.

“Uno tiene que ser consiente, durante todo este tiempo de pandemia le hemos pedido a nuestro conciudadanos que nos acompañen en el control de la enfermedad de este virus que seamos lo más responsable posible, con todas las actividades liberadas con el ingreso con casi ningún tiempo de restringió en todo el país, porque no tenemos que cargar todo a la provincia de Corrientes ni al Municipio de Esquina, porque se escucha por ahí “pasa que liberaron todo en las fiestas que todos vengan”, pasa que eso está permitido y nosotros no podemos impedir, no se puede salir encontrar de la normativa que está vigente en todo el país y en la provincia, esto es algo que se sabía que iba ocurrir, los casos están en aumento en todos partes, en Goya está en su record de contagio y así en todo la provincia”. Manifestó Ojeda

“Lo que acá es importante que la mayoría de las personas estamos con un plan de vacunación bastante avanzado, el caso de mi hijo tiene la dos dosis pero igual el lunes cuando dio positivo tuvo todo los síntomas, la paso bastante mal fiebre muy alta y dolores muy fuerte gracias a Dios lo pudimos superar, lo que tenemos que hacer es cuidarnos cumpliendo con los protocolos, aislarse como tiene que ser es lo que nosotros le pedimos a la comunidad, al igual que tenemos que hacer nosotros que somos funcionarios públicos y dar el ejemplo”. “De todas forma estamos comunicados con todas las áreas de forma virtual, de esa forma tratamos de cumplir con todos los servicios, en Obras Publica Juan Manuel Sosa está trabajando con los distintos jefe de áreas ya que Julio Doria está aislado por dar positivo, sosa está coordinando todo el equipo y de esa manera brindando los servicios mínimos como recolección de residuos, barrido; en fin tratamos de cumplir y estar con todos las áreas”. Finalizo Ojeda