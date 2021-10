El Dr. Norberto Fernández Codazzi candidato a vice Intendente de Carlos Oviedo y el Dr. Martin Tognola candidato a concejal en 2do término en la alianza Juntos Somos el Futuro no pondrán continuar en la lista, para las elecciones del 14 de noviembre debido al que le piden tener Cinco años de domicilio en la localidad con ejercicio de ciudadanía no interrumpida.

Pero ya tendría remplazante y se trataría de un hombre de la UCR afiliado de muchos años, como así también conocido en la ciudad de Esquina de apellido Tognola. De esa manera Carlos Oviedo por tercera vez en tan poco tiempo cambiaria tres vece su compañero de fórmula.

Su primer elegido se trató de Nicolas Davicino (PJ) que después de unos días termino en el frente ECO+ Vamos Corrientes como candidato a concejal en el 3er lugar de a lista. Ahora le toco el turno al Dr. Norberto Codazzi que por no tener los 5 años no interrumpido en su domicilio no puede acompañar en la fórmula a Oviedo.

Lo que ya también tendría remplazo sería el Dr. Martin Tognola que por el mismo motivo que Cadazzi no puede seguir siendo candidato, en ese lugar estaría una mujer conocida en la localidad de las filas del PJ esquínense.