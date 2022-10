Escándalo y noticia nacional la localidad de Esquina por un cuestionario sexual a chicos estudiantes de 13 y 14 años de la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira.

La semana pasada salió a la luz un cuestionario muy subido de tono, casi sexo explícito que entregó un profesor de la materia de Formación Ética de la Escuela Normal Dr. J Afredo Ferreria, a sus alumnos de 13 y 14 años, los padres alertados por ese cuestionario, a contestar V o F, llevaron sus quejas a las autoridades de la Institución Educativa y pidiendo una respuesta del por qué ese cuestionario tan subido de tono.

Los padres de los alumnos estarían evaluando realizar una denuncia en la Justicia de no existir una respuesta por la parte del Ministerio de Educación de la Provincia.

En el programa de Eduardo

Feinmann en la LN+ éste martes mostró el cuestionario del «HORROR» como lo calificó el periodista, que como en una institución educativa y con chicos de 13 años puede existir semejante cuestionario sexual.

El periodista se preguntaba si el profesor es sexólogo y si la materia es Formación sexual. «Este miércoles me voy a ocupar de contar todo con detalles sobre este cuestionario, quisimos hablar con las autoridades educativas y no quisieron hablar, como así también con el profesor que nos dijo que no por que se encuentra depresivo por lo que sucedió». Finalizó Feinmann