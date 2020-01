El año 2020 no tuvo buen inicio para algunos esquinenses que fueron protagonistas de los primeros accidentes de este año. Antonio Zarate, Sub jefe de Bomberos Voluntarios comentó cómo se produjeron dichos siniestros en los cuales no hubo, milagrosamente, que lamentar víctimas graves.

Zárate explicó que “Uno de los primeros siniestros se dio entre una moto y un automóvil, entre 25 de Mayo y Lamela. Cerca de las 00:38 recibimos el llamado al cual asistimos y comprobamos que no había consecuencias graves en cuanto a las heridas, sobre todo del conductor de la motocicleta.” Las pérdidas materiales sí fueron de gravedad, comenta Zarate, “es por esto que asombra que las heridas no hayan sido de gravedad.”

“Cerca de los diez minutos de volver del accidente anterior, recibimos otro aviso de un nuevo siniestro que sucedió en Acceso Sur. Una camioneta cayó en una zanja muy profunda. También en este hecho se dieron pérdidas materiales; no hubo lesiones en las personas que viajaban en la misma.” Manifestó Zárate.