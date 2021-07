El día martes 13, en horas de la madrugada, una mujer fue atacada a pocos metros de su domicilio en el barrio San Cayetano de la localidad, por un hombre que ingresó ilegalmente al lugar y escapó en bicicleta.

La hija de la mujer atacada, Liliana Delgado, habló en La Mañana de Noticias para relatar sobre lo ocurrido y contarnos cómo se encuentra actualmente su madre después de recibir golpes en el cuerpo.

“El martes en horas de la madrugada, alrededor de la 2:45, estábamos con mi mamá (Juana Zapata, 62 años) en la pieza principal. Tenemos un cachorrito que, al ser muy chico todavía lo tenemos adentro, pero empezó a ladrar de una manera diferente y no entendíamos porqué. Al rato, mi madre me pregunta si escuché que alguien abrió la puerta, pero le respondo que no, por lo que mi mamá se viste y se levanta para ver. Al lado de casa hay un sitio en donde no hay ninguna construcción, pero encuentra las silletas que teníamos al costado de nuestra casa bajo un techito y esto la sorprende. Cuando mi mamá se da la vuelta se topa con una persona que a sorprende golpeándola en la cabeza con una de las silletas. En ese momento, mi mamá intenta venir a pedir auxilio y el vuelve a golpearla en la espalda, y es ahí cuando ella grita y yo salto de a cama, llego a ver al sujeto pero éste escapa en su bicicleta, dándose a la fuga después de haber entrado a mi casa por la puerta principal y haber violentado”, contaba Liliana, hija de la víctima, a través de la comunicación telefónica.

“La impotencia está en cómo la golpeó, qué necesidad hubo de golpearla de esa manera. No hay nada que lo justifique. Es lamentable ver a mi madre como está y tener que ayudarla ahora a levantarse. Yo alcancé a verle la cara al sujeto ya que al escapar dirige la mirada, y el cara dura, al rato de lo ocurrido vuelve a pasar frente a mi casa, pero había mucha más gente en el lugar y se sorprendió. En esa madrugada se la lleva a mi mamá al hospital porque estaba con mucho dolor, queda internada y en horas de la mañana llega un oficial para hacer preguntas sobre lo que pasó. En horas de la noche, la policía llego a mi casa y tomaron declaración”, agregó.

Por último, Liliana comentó “La persona aparentemente es joven, por lo que alcancé a ver. Hasta el momento no hay novedades de él. Mi madre se encuentra adolorida y con tratamiento con medicamentos. Sentimos un poco de imprudencia por no habernos alertado antes, pero igual, estos hechos no tienen justificación”.-