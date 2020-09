En contacto telefónico con Javier Papaleo, hablamos sobre su renuncia y las causas de la misma, a través de La Mañana de Noticias.

“Esto fue consensuado con el intendente. Soy una persona que entiende que cuando uno no está a la altura de las circunstancias dentro de su trabajo debe dar un paso al costado para que llegue alguien más acorde” expresó Papaleo a inicios de la comunicación, sosteniendo que las causas principales se deben a cuestiones propias del marco de pandemia.

“Las fuerzas no dan para más y la situación se torna difícil dentro de la dirección cuando se acumulan tareas que exigen el 100% de su director. Me voy con un trago amargo porque no creo que llegamos a cumplir la meta que nos trazamos principio de año” agregó, manifestando cierto descontento por no culminar los proyectos trazados para la localidad.

Asimismo, Papaleo afirmó que trabajar y concretar con el personal de manera eficiente en este contexto de pandemia se torna con dificultad, ya que algunos trabajadores son de grupo de riesgo y muchos otros se encuentran realizando actividades que se demandan en operativos de control por la emergencia sanitaria.

Quien estará a cargo del área a partir de ahora será Enrique Aranda.