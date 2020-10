Durante el fin de semana, Esquina tuvo una importante movilización por el Día de La Madre. Entre las pocas localidades que habilitó el ingreso y egreso de personas, Esquina pasó un fin de semana tranquilo y ordenado, más allá de la circulación de personas por el festejo de la fecha.

En comunicación telefónica, con La Mañana de Noticias el intendente Hugo Benitez, afirmó que “el movimiento en la localidad fue típico por el dia, pero bastante controlado. Estamos en zona blanca y a medida que llegan los días de verano, los jóvenes salen y quieren divertirse, y eso es lo que tratamos de cuidar”. Asimismo, añadió “ya la gente no puede aguantar no salir o trabajar, hay que aprender a convivir con todo esto. Hay varios sectores de la producción, turismo o músicos que no pueden trabajar y eso perjudica mucho. Vamos a ver si podemos abrir las puertas para eso”.

El domingo, muchas personas fueron a visitar a familiares en el cementerio y uno de los puntos destacados fue el orden en el lugar y las obras de refacción que se están llevando adelante. El servicio de transporte puerta a puerta, requiere de la autorización del ejecutivo municipal para retomar los viajes, pero ante los números de contagios que registran en la capital correntina, el intendente no cree adecuado hacerlo por el momento. “Hay que cuidar el no tener casos, somos una zona blanca.

Tenemos que ser muy prudentes y cuidar a la ciudadanía” agregó Benitez, remarcando la importancia de mantener una responsabilidad social frente a la cuestión. Por otro lado, la situación de los guías de pesca y pescadores continua inquietante, por lo que un grupo de la Asociación se reunio con el intendente solicitando asistencia.

“estuvimos con algunos guías y manifestaron la necesidad por la falta de trabajo. Nosotros ofrecimos algo para que puedan recaudar fondos hasta tanto todo esto mejore y ellos puedan retomar su actividad” dijo al respecto y remarcando que “podemos empezar a trabajar de a poco con muchos recaudos” y finalizando con el contacto.