Guillermo Ojeda, referente de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), dialogó con La Mañana de Noticias para comentar sobre las novedades que atañen a los docentes en el ámbito escolar en los próximos días.

“Estamos trabajando para los docentes de Esquina desde el Secretariado Departamental de ACDP y desde acá, en el día de ayer estuvimos elaborando una nota dirigida al secretario general para que haga la presentación ante las autoridades, informándoles sobre la situación epidemiológica y los cambios que se generaron por la misma, para que revean los protocolos que están establecidos. Estamos en una situación bastante estresante y difícil para la salud de nuestros docentes, los chicos y para toda la comunidad educativa” expresó Ojeda a inicios de la comunicación.

Y continuó “Tenemos muchas variantes. Cada vez son más las personas que no presentan síntomas, pero, sin embargo, está contagiando, y ante esta realidad, los docentes fuimos llamados a una presencialidad segura, pero desde un punto de vista esto ya no es seguro. No tenemos las vacunas como corresponden y es algo que también nos deja muy expuesto a los contagios. Se están dando casos en algunas escuelas donde alumnos contagian a profesores, algunos profesores contagian a alumnos y no tenemos la certeza si ese contagio se da exactamente en el aula o ya lo traen de afuera. Esto trae cierta inquietud y lo vamos a plantear a las autoridades”.

Asimismo, comentó “En la nota que realizamos para presentar estamos planteando hacer un cambio en la modalidad. La suspensión de la presencialidad por la virtualidad y el cierre de los establecimientos. Esto hasta que bajen los números de contagios y podamos estar en un ritmo más tranquilo. No estamos pidiendo que se suspendan las clases, solo queremos cambiar la modalidad por el momento, tener más docentes vacunados y ver que hay una mayor seguridad en la salud, tanto de los docentes como de toda la comunidad educativa”.

“Tenemos todas herramientas en los protocolos para llegar a una buena presencialidad, creo que la responsabilidad civil de los padres, como así también de otras personas de la comunidad, es a lo que se debe apuntar en estos momentos. Tenemos que aunar criterios porque la situación de Esquina está complicada” remarcó, y agregó “también entendemos que hay colegas suplentes que no han trabajado durante todo el año 2020 y no tuvieron ningún tipo de ingreso, entonces también tenemos que ponernos en la piel de ellos”.

“Sé que hay docentes que se están convocando para realizar una marcha el día jueves ya que, aparentemente, viene el gobernador a la localidad, pero nosotros desde el gremio estamos haciendo lo que corresponde, elevando los reclamos para iniciar desde esa forma. Tienen los directivos las herramientas para cuidar la salud de los docentes y tienen los docentes la posibilidad de hacer llegar la nota para poner en conocimiento sobre la realidad, solicitando de esa manera un cambio en la modalidad de enseñar”.

Por otro lado, en cuanto a las vacunaciones a los docentes, dijo “creo que es el Estado el que debe analizar y tomar las decisiones que corresponda”.-