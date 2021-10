Durante este fin de semana largo, Esquina fue uno de los puntos de turismo más elegidos en la provincia de Corrientes para la visita de turistas, familias y amigos.

En comunicación telefónica, el secretario de Turismo de la localidad, Orlando Ribot, comentó más sobre las afluencias y la actividad turística durante estos días, afirmando que “Esquina estuvo en consonancia con el total del país, hubo una gran afluencia de turistas en distintas localidades y provincias. Esquina fue una de las ciudades más elegidas dentro del contexto provincial. Tuvimos que implementar una inscripción provisoria para personas que tenían alojamiento y tuvimos que ubicar a personas que no tenían reservas, eso nos dio la pauta de que había una ocupación del 100%. Esto trajo consigo beneficios en la parte gastronómica y en otros ámbitos que mueve el turismo, generando movimiento económico a nivel local”.

Asimismo, explicó “El extranjero que pudo ingresar a la ciudad es porque cuenta con la ciudadanía o trabaja o estudia acá en Argentina. Algo que habrá que ver y resolver es la cuestión de veda, si va a haber o no como todos los años” y destacó “Algo que se ha mejorado mucho a nivel local es el servicio en el sector gastronómico, antes no habían tantas cafeterías y, hoy por hoy, la gente va a merendar a distintos lugares que se dedican a ese rubro. Se está mejorando en calidad y en cantidad. Hay otros rubros que nos están faltando y veremos qué podemos hacer para aportar, por ejemplo, las gomerías no estuvieron abiertas, por lo que veremos la posibilidad de que se genere un servicio por medio turnos, siempre se necesita de alguno y son cuestiones que marcan la diferencia”.

Siguiendo la misma línea, Ribot acotó “Se vio mucho la llegada de personas que vinieron a descansar y no sólo a disfrutar de actividades como la pesca deportiva que, es una de las principales atracciones locales. Una de las cosas que no reclamaron fue la cuestión de precios, sin embargo, es bueno tener en cuenta la observación para que se mantengan acorde a los servicios que se prestan. Esto también hace que el cliente vuelva. Además, el esquinense debe buscar otras alternativas para el turista. Se creció mucho en cuanto al turismo y se debe ir complementando”.

Por otro lado, respecto a la Feria Internacional de Turismo, la cual tuvo confirmación para llevarse a cabo y en la cual la provincia de Corrientes tendrá participación, dijo “Nosotros sólo estábamos esperando la confirmación de la provincia para participar. Así que, integrando la Región Litoral, por supuesto que vamos a estar presentes llevando nuestras fiestas nacionales y provinciales del Departamento. Vamos a estar en nuestro espacio de degustación con todo lo mejor que tenemos para estar durante los días 4, 5 y 6 de diciembre en la Sociedad Rural de Palermo donde se realizará la feria. El lema de este año es El Turismo es Naturaleza”.

Finalizando con el contacto, Ribot comentó “Estamos viendo por la realización de un desfile de moda en el deck de la playa por el Día de la Madre, estamos viendo si hacerlo el día sábado o domingo bien temprano. Seguramente también se contará con algunas bandas musicales y premios. En las próximas horas se estará difundiendo el flyer sobre esto”.-