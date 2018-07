Esquina fue mostrada como una Ciudad fantasma en C5N con la participacion del Vice. Intendente Carlos Oviedo.

El Vice Intendente Carlos Oviedo tuvo participación en el programa ADN que se emite por C5N netamente Kirchnerista. En contacto con TN Esquina dijo: “Es un programa que yo no puedo manejar el formato, quizá la expresión que usé no fue la adecuada “si se cierra la planta de Energia va ser LA MUERTE DEL PUEBLO” Lo único que puedo decir es que cuando vinieron los empleados de la empresa de la planta de energía nos dieron una explicación técnica. Estuvieron mucho tiempo en el Concejo dando explicaciones y referenciaron los cuadros de situaciones que tuvo Esquina en las Inundaciones, con el Tornado, como así también la importancia que tiene la planta. También tenemos un informe escrito de la Dirección Provincial de Energía porque es casi un hecho que la planta se va a cerrar”.

“no era un programa de promoción turística, lo que están haciendo es un relevamiento, más allá de la orientación que el programa pueda tener. Yo estuve en Malvinas y tuve la oportunidad de hablar con el Sr. Carlos Zeni. El como empresario desconoce que la planta se va a ir, hay mucha preocupación tanto de los comerciantes como de los empresarios. Más allá de eso la Municipalidad de Esquina está proyectando un Parque Industrial en esa zona. Creo que eso es un tema preocupante como los despidos de la empresa Tenimbó”.

“He tratado de ser muy objetivo y esperé hasta bien tarde para cumplir con ellos y salir a hablar. Creo que la palabra que utilicé no haya sido la mejor, pero quise ejemplificar que Esquina no es una ciudad que se pueda quedar muchos días sin luz, que es lo que puede ocurrir si la planta no está y tenemos un problema con las líneas centrales que son las que nos facilitan la energía. Si dije lo que dije es porque tenemos un informe técnico y hemos recibido a los empleados, al ingeniero y que todo fue transcrito en una Resolución”.

“Y lo otro es que no acompañé yo a tomar imágenes de la ciudad. Creo que los empleados de Tenimbó ni yo hemos tenido ninguna mala intención con el programa. Ellos han tomado muchas imágenes más y yo hablé también de cosas como el turismo, el carnaval, la pesca del Pacú que no apareció. Yo no puedo manejar la orientación del programa. Lo que sí hablé es de la cantidad de comercios que se cerraron, que son muchos. Siempre fui respetuoso sin agredir a nadie y he tratado de acompañar a los empleados de distintas formas. Creo que nadie de nosotros pretendió presentar una ciudad fea, pero como toda ciudad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que son preocupantes los despidos porque nunca ocurrieron despidos masivos como están ocurriendo ahora y también la posibilidad que la empresa no se vaya”.