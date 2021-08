Se concluyen las obras que bajaron a la localidad desde el Gobierno Provincial. Las mismas, que incluyen a la calle Emilio Hansen y el Paseo Costero, serán inauguradas en los próximos días de manera oficial.

Así lo aseguró el Dr. Francisco Aratto, quien es responsable de estas gestiones a nivel local, y quien a través de La Mañana de Noticias, también afirmó “Las obras están en condiciones y están funcionando muy bien. Se va a inaugurar desagües, calle Emilio Hansen y calle Vidal con sus respetivos arreglos de cordón, pavimento e iluminación, y el paseo costero que, realmente quedó muy lindo. Lo otro que estamos esperando para inaugurar es la parte ambulatoria del Hospital que ya quedó culminada, sólo se está haciendo la limpieza de obra y esperando que el gobernador de la orden de inauguración”.

“Lamento decirlo públicamente, pero tuve que avisar al municipio que la obra del Hospital es una obra libre de obstáculos arquitectónicos. El acceso debe ser libre y se les explicó, pero no entienden y creen que todo es cuestión de política, pero se trata de la salud pública. Las columnas que estaban allí fueron sacadas y taparon todo, un desastre. No tiene sentido que traten de culparnos a nosotros por tres columnas que ellos pusieron en el lugar equivocado. El intendente me respondió ‘pintala de verde si querés’, siendo que no tiene nada que ver con la estructura del Hospital. Nosotros hacemos estas obras con inspección de la provincia, tenemos el control de los trabajos, diferente a nivel municipal en donde nadie controla. Lamento tener que decirlo, pero quieren montarse de la obra que estamos haciendo”, señaló.

Asimismo, dijo “Las obras que vamos a inaugurar son más. También está la cancha de Futbol de Salón de la Asociación y otras más. No sé si le dará el tiempo al gobernador de inaugurar todas, pero probablemente la visita sea durante esta semana. Hay un trabajo administrativo que el municipio no hizo durante estos 4 años, se encargó la dirigencia y Valdés que junto a sus Ministerios detectó las faltas y necesidades inmediatas que habían en Esquina. Necesitamos un municipio que esté mínimamente en consonancia con el gobierno provincial, sin que haga falta ser de un mismo signo político”.

“La obra del Hospital está hecha en etapas, esta primera que se va a inaugurar es la ambulatoria, la próxima será terminar la etapa de Emergencia y Quirófano, posteriormente vendrá la etapa de Internación, que será el toque definitivo de la refacción del hospital. Hay una diferencia entre la administración provincial y la administración municipal”, y continuó “Fueron los arquitectos de la arquitectura hospitalaria del Cardiológico los que diseñaron en gran parte esta refacción para que el acceso sea libre para cualquier paciente. Es un edificio con buena iluminación, si la municipalidad no pone las columnas que están faltando, vamos a ponerlas nosotros”, agregó y aseguró la posibilidad de que, más adelante, Esquina cuente con un Centro de Diagnostico para el Dolor, siendo uno de los pocos puntos de toda la provincia con uno.

“Esto venimos hablándolo con el Dr. Gerardo Encina, médico anestesista, es algo importantísimo para la calidad de vida de la gente. Es algo que queremos hacer efectivo para que haya tratamiento acá en Esquina”, acotó Aratto y finalizaba con la comunicación.