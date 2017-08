Con 14 equipos confirmados, solo resta que arranque la competencia.

25/08/17. Finalmente quedó ratificado que serán catorce los equipos que disputarán la Liga Provincial Mayores de Clubes 2017, y que otorga al Campeón una plaza al Torneo Federal de la CABB, 2018/19. Arranca el 15 de septiembre.

Vencido los plazos de ratificación de inscripciones, y ante las bajas de los clubes General Belgrano de Curuzu Cuatía, cuya inscripción fue provisoria, quedando a confirmar, hecho que después comunicó que no sería de la partida, y Centro Estrada de Bella Vista, fueron sumados en su reemplazo, los clubes Malvinas 1536 Viviendas de la capital provincial y Football Club de la ciudad de Esquina, que de esta manera vuelve a presentar equipo luego de varias temporadas ausente. De esta forma serán catorce las ilusiones que desde el 15 de septiembre arrancarán su sueño federal.

Como se juega

Todos contra todos por puntos a dos ruedas en cada grupo en la primera fase, y luego de lo cual los ubicados del 1° al 4° en cada grupo, clasifican a las instancias de play-off de cuartos de final. En llaves pre-armadas, los ganadores accederán a las semifinales y luego de lo cual quedarán los finalistas que van por el título y el ascenso.

Todas las instancias de play-off serán al mejor de tres juegos, con la modalidad 1-1-1. El tercer juego de ser necesario.

El certamen culminará en su primera fase el 17 de diciembre, para luego ingresar en un receso del 18 de diciembre al 8 de febrero del 2018, reanudándose la competencia el 9 de febrero, estando prevista su finalización el 8 de abril.

Damos a conocer la conformación de las zonas, conjuntamente con la primera fecha.

Grupo 1

Córdoba, Juventus y Malvinas 1536 Viviendas (Corrientes), A.M.A.D., Juventud Unida (Goya), Barraca (Paso de los Libres), Atlético Mercedes (Mercedes).

1° fecha

Juventus vs. Malvinas 1536 Viviendas, A.M.A.D. vs. Juventud Unida, Barraca vs. Atlético Mercedes, Libre: Córdoba

Grupo 2

Alvear, Hércules y Colon (Corrientes), Social Antorcha (Saladas), A.G.D.A. (Goya), River (Santo Tomé), Football (Esquina)

1° fecha

Colon vs. Football, Social Antorcha vs. Hércules, A.G.D.A. vs. River, Libre: Alvear.

Charly Win (Prensa FBPC).