Avanza la obra de iluminación en el estadio de Esquina Football Club. Con la colocación de columnas en la cancha, el club está cada vez más cerca de poder disfrutar de esta nueva e importante adquisición que permitirá un mayor disfrute y desarrollo del deporte y distintos eventos.

El presidente de la institución roja y negra, Cristian Corona, a través de La Mañana de Noticias, expresó “Hace mucho tiempo veníamos empujando para que esto salga, necesitábamos esta iluminación. Estamos para trabajar y gestionar para que crezca el club. Ayer bajamos tres de las torres y el jueves sale otro camión con las torres que faltan, estamos ansiosos ya que detrás de eso vendrá la gente de la empresa para hacer el trabajo de hormigón y la instalación de la iluminaria. El intendente Benítez colaboró prestándonos una máquina para bajar las torres. Esperamos que el viernes la empresa llegue con la grúa para la colación de las mismas”.

“Estuve un poco desanimado hace unos días porque había venido gente de la iluminación a transitar y ver en donde se instalarían las bases, me dijeron que se llegaría a terminar antes de las elecciones como teníamos previsto, pero anoche, hablando con un trabajador de la empresa me dijo que para comienzos de la semana que viene ya estará terminada la obra. Ahora nos queda pendiente arreglar el suelo, mientras tanto seguimos arreglando los vestidores, pintura de paredones, cabinas de transmisión, puertas y aberturas, dejándola en las mejores condiciones posibles. El suelo que tenemos ahora es pésimo, es algo que debemos solucionar, estamos esperando a un amigo agrónomo que nos va a aconsejar de cómo hacerlo, dejando la cancha pareja con un nuevo césped. Esto es un sueño que queremos hacer realidad, de la forma que sea vamos a tratar de ir concretando. Nos quedaría arreglar al costado para armar un espacio para Yasí Berá, las carrozas y el tren, la idea es que haya un taller allí, todo cerrado para resguardar los materiales”, agregó.

Por último, en cuanto a los carnavales, Cristian dijo “No se trata de que Yasi bera no se va a presentar, se trata de hacer lo que más corresponda. Por más que estemos vacunados siguen los casos, creo que, si tenemos sentido común y respeto por muchas personas que pasan por pérdidas, no podemos estar pensando en realizar carnavales, la salud esta primero. Otra cosa es la economía del club, se trata de ser sensatos, no podemos endeudar a los clubes, no tenemos ingresos o subsidios para las comparsas ahora”.-