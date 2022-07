Semanas atrás el portal de noticias RegionSur visibilizaba un caso de violencia de género en Esquina, donde una mujer jubilada, luego de una discusión con familiares fue salvajemente golpeada y su casa destruida a mazazos.

En medio de la gresca familiar, había una joven embarazada, nieta de la jubilada, quien luego del forcejeo, empujones y golpes rompió bolsa, con solo seis meses de embarazo.

La joven fue llevada de urgencia al hospital San Roque y luego trasladada a un nosocomio de la capital correntina, donde dio a luz de forma prematura a los mellizos, de los cuales uno falleció y su hermano, que pesa 760 gramos, lucha por su vida.

Lo sorprendente del caso, es que no hay detenidos. Para la justicia esquinense, este caso de violencia de género no ha tenido importancia, ya que luego de que se realizara la denuncia en la Comisaría de la Mujer, no hubo más que una llamada después de que este medio hiciera público el caso.

Hubo un solo detenido, quien fuera el que hizo los destrozos en la casa de la jubilada, que salió en libertad minutos más tarde.

El otro hijo, quien también habría sido otros de los atacante junto a su pareja, nunca estuvo detenido.

Según el Artículo N°°87 del Código Penal, este caso sería catalogado como “Aborto Preterintencional”, que tiene una pena de seis meses a dos años de prisión “el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la paciente fuere notorio o le constare”.

La pregunta es: ¿Habrá algún fiscal que actúe de oficio? ¿La Dirección de la Mujer y el Niño? ¿Hace falta que muera un bebé inocente? ¿Y las organizaciones feministas?

