La inauguración de un Bar en Esquina se desmadró y terminó con alrededor de 500 asistentes con más de 100 vehículos estacionados en inmediaciones.

Días atrás el propio Ministro de Seguridad de la Provincia Juan José López Desimoni, aseveró que la Policía no tolerara esta clase de excesos. “No habrá contemplaciones”, indico el Funcionario en declaraciones radiales, luego que se viralizaran eventos clandestinos en las localidades de Lavalle, San Roque, y en locales gastronómicos convertidos en verdaderos boliches en la ciudad de Corrientes. Pero al parecer eso no sucedió, ya que anoche los vecinos esquinenses denunciaron ante la Policía en esa localidad, autoridades municipales y al comité de Crisis y no obtuvieron respuesta alguna, menos aún algún procedimiento, ya que la movida nocturna se siguió desarrollando .

Se cree que la concentración de jóvenes anoche en un predio bailable nocturno, es la mayor desde el inició de la pandemia, superior a la ya emblemática de laguna Soto en Corrientes.

El inaugurado centro de esparcimiento de nombre Bunker, está situado por Avenida 9 de Julio e ingreso al Barrio 90 viviendas de la localidad de Esquina Corrientes. El cual abrió sus puertas desde las 22:30 hasta las 3 de la mañana de este sábado. Sus dueños son oriundos de la ciudad de Goya