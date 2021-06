El día jueves de la semana pasada, vecinos de la zona del paraje de Santa Librada difundieron imágenes y videos sobre la tira de basura y residuos en un terreno privado del lugar.

Para conocer mejor sobre esto nos comunicamos con el director de Medio Ambiente del Municipio de Esquina, Enzo Fratti, que a través de La Mañana de Noticias, comentó “el día jueves recibo un mensaje de un vecino preguntando si se estaba generando un nuevo basural en cercanías de la Cancha de Poli, enviándome imágenes sobre eso. Le aclaré que desde nuestra área no está programado algo respecto a ello, el único lugar autorizado a descargar es el basural en zonas de Santa Librada. Me comunico con el secretario coordinador preguntando y me dijo que también recibía los mismos avisos, pero no estaba enterado, por lo que decidimos ir y ver lo que pasaba”.

“Al hacernos presentes en el lugar el día viernes, corroboramos que había basura. Nos comunicamos con el secretario de Obras y Servicios Públicos preguntándole porqué habían camiones municipales allí. El secretario me dice que fue un malentendido entre choferes y fueron a descargar camiones de residuos. Hubo un error de comunicación, pero ya se aclaró para que no vuelva a pasar, entiendo la preocupación de los vecinos”.

Más allá de esto, en el día de la fecha, vecinos de la zona volvieron a manifestar que se repitió la descarga en horas de la mañana.

“Si volvió a ocurrir hoy, la verdad desconozco, pero eso ya no debió haber ocurrido, no puede descargar ningún tipo de residuos”, acotó Fratti.

Por otro lado, el director de Medio Ambiente explicó “Con la basura que se tira y se tapa con tierra puede haber algún tipo de contaminación en las napas, aunque hay distintos tipos de napas. Puede pasar pero es difícil, principalmente en las de 16 metros”.-