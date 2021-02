Como habitualmente se viene realizando mes a mes, Anses vuelve con operativos en la localidad para asesorar en distintos trámites, en la Sociedad Rural.

Los turnos serán entregados mañana miércoles en distintos puntos de la ciudad, como la Plaza San Martin, Plaza del Barrio Bicentenario, Plaza del Barrio 90 Viviendas, 100 Viviendas, Centro Integrador Comunitario (CIC) y Terminal de Ómnibus, en horas de la mañana, a partir de las 8:00.

La coordinadora del C.I.C Y Acción Social, Maria Inés Fernández, a través de La Mañana de Noticias comentó que “la atención se estará dando de 9:00 a 12:30 aproximadamente, o hasta que se atienda a la última persona con turno. Queremos avisar a la población que acercamos los turnos a distintos puntos. Solamente son dos días de atención con cuatro operarios, por lo que se estima que se podrá atender sólo a 250 personas por día, aproximadamente”.

Los trámites que se atenderán son: Nacimiento, Embarazo, Progresar, Plan Hogar, Garrafa Social, Jubilaciones y Pensiones.

“Lo que recomiendo a las mamás que tienen Asignación Universal por Hijo (AUH) es que no soliciten entregar formularios, ya que no se van a recibir porque el sistema actualizó, por lo que no es necesario llevar. Por otro lado, la gente de Anses va a evaluar quienes pueden ser beneficiarios del préstamo porque hay mucha demanda, pero por el momento, solo se dará a jubilados y pensionados” agregó Maria Inés afirmando que para mediados de febrero se programa un nuevo operativo.