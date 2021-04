El equipo de salud de APS, junto a al equipo de Región de Santa Lucía lleva adelante distintos trabajos de prevención en el marco epidemiológico por Covid 19.

En contacto telefónico, el Dr. Humberto “Pipo” Bianchi, nos contó más acerca de este personal y las tareas que desempeñan actualmente.

“Formamos parte de un equipo de trabajo como es característico en un gobierno provincial, en esta gestión pandemia hay que direccionar los trabajos, hay mucha energía puesta tratando de minimizar el impacto negativo que significa tener una patología de este tipo. Creo que la gestión de Valdés se ha caracterizado por tomar el toro por las astas, como se dice, dejando a la vista el preocuparse y ocuparse de la problemática. En este equipo de trabajo, Esquina está emplazada en la Región del Rio Santa Lucía. Es una región que abarca desde Bella Vista hasta Libertador, en donde delineamos estrategias de trabajo en conjunto” comentaba Humberto Bianchi a inicios de la comunicación.

Por otro lado, en cuanto a los trabajos que se llevan adelante junto al equipo de Atención Primaria de la Salud (APS), con una nueva ola de hisopados en la Sociedad Sportiva Esquinense, Bianchi comentó “Ayer hemos detectado, con doscientos hisopados a cinco positivos, estamos en un nivel del 2,5%, por lo tanto este es un número muy alentador. Hace 14 días atrás estábamos con casi cien casos por días, hoy se puede decir que no se hicieron tan mal las cosas para poder controlar esta situación. El trabajo del gobierno de la provincia a través del Hospital San Roque es intenso. Pido a los medios que ayuden a generar consciencia colectiva, no debemos bajar los brazos ni descuidar los recaudos personales, ay que seguir con la guardia alta, con la atención permanente, haciendo las cosas de la mejor manera posible con un compromiso comunitario”, asimismo expresó “hay una ausencia absoluta del estado municipal, y lo digo contundentemente, hay una irresponsabilidad de parte del ejecutivo. Si uno va a ver, va a confirmar que hay un comportamiento inadecuado. Tenemos que entender que se debe trabajar conscientemente en la búsqueda de minimizar el impacto negativo en una pandemia, por lo menos debemos cuidarnos individualmente, pero también hay responsabilidades de un gobierno municipal ausente. No están a la talla de una patología de estas características, nos guste o no, esto es contundente. Si se habilitaba alguna actividad no había un acompañamiento debido. Yo estoy a favor la autorización y regularización de esta nueva normalidad, todas las actividades deben estar protocolizadas y acompañadas por la autoridades”.

Este miércoles por la mañana, el equipo de salud encabezado por el Dr. Humberto Bianchi, se encontró en la Sociedad Sportiva Esquinense realizando hisopados a familiares o contactos estrechos de positivos, o para aquellos que presenten síntomas de coronavirus.

Por la tarde el equipo se encontrará hisopando en la salita del barrio Obras Sanitarias, a partir de las 15 horas.

“Me parece importante opinar que no necesariamente todas las personas deben hisoparse, pero si es necesario que se haga un aislamiento una vez que alguien haya tenido contacto” agregó el médico, finalizando con la comunicación.