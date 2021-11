Este fin de semana se disputó el partido del torneo provincial categoría de Femenino en la cancha del Club San Martín.

En contacto telefónico con La Mañana de Noticias, la presidente del club, Graciela Domínguez, comentó más respecto a esto.

“El primer partido que se llevó adelante fue entre el equipo de San Martín y Huracán, de Goya, el cual se jugó con protestas por la documentación irregular que presentó Huracán. Además, hubo un error por parte de nuestro técnico y se jugó como se pudo. Se perdió por un 2 a 1. En el segundo partido, el club Berón de Astrada pudo jugar bien contra Matienzo, aunque también perdió el partido por 2 a 1. Luego jugaron ambos equipos perdedores, San Martin y Berón de Astrada, en donde ganó San Martín. En un partido final, jugaron ambos equipos goyanos en done empataron, ahora deben definir en su liga para ver quien irá en la segunda etapa”, afirmó Graciela.

En cuanto al nivel deportivo del equipo local, comentó “No estamos muy lejos del equipo de la ciudad vecina. El equipo titular de San Martín no pudo presentarse completo por ciertas confusiones que hubo pero, las chicas están a la altura de enfrentar cualquier torneo. Lo que si notamos es que, el público esquinense, todavía no apoya al futbol femenino. Hubo más público de Goya apoyando que de Esquina. No somos localistas, no defendemos lo nuestro para que salga lo mejor posible, siempre se ven cosas en contra”.

Por otro lado, respecto a la colocación de parquet en la cancha de básquet de la institución, dijo “Ya está casi terminado, se están dando los últimos detalles de pintura y estamos a la espera de algunos elementos que faltan para completar lo que requiere una cancha de básquet, como jirafas y relojes, tal como lo prometió el gobernador en su momento. En la parte de atrás estamos haciendo como un tinglado, estamos cerrando es parte ya que más adelante será la cancha de futbol 5”, y finalizaba con la comunicación.