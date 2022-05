La Justicia comprobó tres usurpaciones de títulos y deberá hacer tareas comunitarias. El denunciante se mostró disconforme.

Una mujer “imputada por usurpación de título tres veces reiteradas”, en hechos ocurridos en Esquina, donde se hacía pasar por abogada, deberá realizar tareas comunitarias por un año en la viceintendencia de la ciudad de Esquina.

El juez de Garantías de Goya, Darío Alejandro Ortiz, declaró la suspensión de juicio a prueba a pedido de la defensa de la mujer.

Se trata de Mónica Almeida, detenida en octubre del 2020 luego de la denuncia del abogado del fuero local, Juan Carlos López, quien la acusó de usurpar su matrícula. Posteriormente se habrían comprobado otros hechos similares, ya que Almeida aparece imputada por “usurpación de título como delito continuado”.

El denunciante dijo a un medio provincial no estar “para nada conforme con la resolución, porque justamente la Municipalidad es un lugar donde sobran personas; como tarea comunitaria me hubiese parecido mejor que atienda en comedores comunitarios, hogar de ancianos”, planteó, y reiteró que “esta mujer también cometió estafas a trabajadores de una cooperativa, aunque no se pudo probar nada de esto”.

El abogado defensor, en la audiencia, ofreció una reparación económica. El doctor López dijo que le “ofrecieron 9 mil pesos a pagar en tres veces porque dice no tener dinero, sin embargo la vida que lleva indica otra cosa, con hijos en colegios privados, vehículos y alquileres”.

En el marco de la audiencia realizada mediante el sistema Webex, el fiscal dio conformidad a la propuesta del juez y el denunciante hizo lo mismo, con la salvedad de que solicitó que la acusada hiciera una rectificación pública en los medios sobre lo sucedido. “Ella se negó a pedir las disculpas del caso”, explicó López. En este marco se decidió que, por el término de un año, la condenada evite conflictos con el denunciante, se abstenga de consumir alcohol y estupefacientes, y que realice tareas comunitarias a favor de la viceintendencia de la Municipalidad de Esquina, durante cinco horas semanales y veinte horas mensuales, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

Fuente: Litoral