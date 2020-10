Se llama Mónica Gabriela Almeida y fue detenida el martes por hacerse pasar como abogada. Tras haberse encabezado un procedimiento por el fiscal subrogante, Gustavo Mosquera, titular de la Defensoría Oficial Penal, el día martes se dio con su detención.

Ejercía a pesar de quedar pendiente una materia para graduarse, hablaba como letrada rn el Concejo Deliberante y hasta representó a detenidos en la Comisaria local. Está acusada por usurpación de títulos y hasta configuró 18 veces un delito.

Al momento de ser detenida, con un allanamiento dirigido por el fiscal Mosquera, argumentó que solo faltaba una materia para graduarse como profesional en el derecho y que era ama de casa.

La vice presidente y delegada del Colegio de Abogados de Esquina, la Dra. Flavia Cáceres, en comunicación telefónica con La Mañana de Noticias, sostuvo que “todavía no tengo claro los delitos que se imputan a esta persona, ya que la causa está caratulada como “López Juan Carlos sobre denuncia”, pero la investigación inicia por la inquietud de varios abogados por el actuar de esta persona. Empezaron a preguntarme a mí como delegada sobre la mujer que ejercía como abogada y si teníamos conocimiento sobre ella y su matriculación, en base a esas consultas me pongo en contacto con el directorio, sede en Goya, con el presidente Manuel Caneva, quien me encomendó la tarea de iniciar la investigación, pidiendo antecedentes en el Juzgado local como en otras instituciones y al haber tenido conocimiento por la exposición pública que ella tuvo en este último tiempo representante de la Cooperativa 247, concurrí a la municipalidad solicitando, en carácter de delegada, alguna documentación que la mujer haya presentado. De esto surge una nota en donde la persona pone un numero de matricula que pertenece a la segunda circunscripción cotejando la matriculación y constatando de que la misma no pertenecía a ella, sino a Juan Carlos López, a quien se le dio aviso de ello y por ende realiza la denuncia correspondiente. Respecto al ejercicio en el ámbito otros juzgados, figuraba en poderes otorgados por un particular. Estaba nombrada como apoderada junto con otros colegas”.

La causa continua bajo los procedimientos correspondientes de la justicia, y la calificación que se le condicionará la pena.