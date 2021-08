Tres delincuentes asaltaron y violentaron a una pareja en su casa mientras se encontraban durmiendo.

En la localidad, tres delincuentes armados y con rostros cubiertos sorprendieron a un abogado y a su esposa mientras estaban descansando. Este hecho ocurrió el día domingo alrededor de las 3 de la madrugada.

Luego de maltratarlos y maniatarlos, los hombres lograron huir con más de $100.000 y otros objetos que tomaron de la vivienda tras haber revisado durante casi dos horas.

Este asalto se produjo en la casa del Dr. José Codazzi, a quien despertaron a gritos y a los golpes, exigiéndole que entregaran dinero.

Para conocer más detalladamente sobre esto, dialogamos con el comisario Héctor Montiel, quien intervino junto al cuerpo policial.

“De este hecho fueron victimas el Dr. José Fernández Codazzi junto a su esposa y un niño de 8 años. Al parecer os delincuentes ingresan a la casa por una ventana mientras los propietarios estaban descansando, los amenazan con un arma de fuego y un arma blanca mientras lo maniataban y le exigían dinero. Fernández Codazzi entrega el dinero y luego de torturas, se llevan la suma de dinero y se dieron a la fuga. A partir de allí nosotros empezamos la investigación. También está trabajando un grupo de Delito junto al fiscal Mosquera. Logramos la aprehensión de una de las personas, a la cual, la víctima, ha reconocido. También le sustrajimos una prenda de vestir que pertenece a la señora esposa. El detenido se encuentra imputado en la causa, a cargo del juez Vallejos y en estos momentos, se está realizando la diligencia para fortalecer esta imputación y la aprehensión de las otras dos personas”, afirmó el comisario.

“Seguimos trabajando y viendo el vinculo con los otros dos, estamos por buen camino, pero hasta no tener plena seguridad, no podemos dar más noticias. Para poder determinar más debemos seguir investigando. Los tres delincuentes son oriundos de la localidad de Esquina, no tengo ninguna duda”, agregó.

Esta causa, caratulada como “Robo Agravado Por un Uso de Arma de Fuego”, continúa siendo investigada por las autoridades policiales.

Por último, Montiel expresó “Este hecho sorprende no sólo acá en Esquina, sino también toda la unidad regional de la que me toca ser responsable y es por esto que el gobierno de la provincia también ha tomado cartas en el asunto. El ministro se Seguridad me ha encomendado la tarea de estar al frente de toda esta investigación. Hay una preocupación por parte de nuestra jefatura de policía, ya que es un hecho alarmante”.-