Héctor Fernández, Comisario del Priar, en comunicación con la Mañana de Noticias, nos contó sobre el caso ocurrido la semana pasada, donde por ciertos inconvenientes, hubieron perros heridos por arma de fuego en zonas cercanas del Matadero, además, informó del cambio de autoridades en las sedes policiales, como lo son la Comisaria Primera y Comisaria Segunda.

Luego de recibir la noticia del hecho ocurrido en cercanías del Matadero, el personal policial comenzó con la investigación para llegar a la persona responsable de herir a los animales.

Como nos decía el comisario, “Se citaron a testigos que estaban el lugar pero, lamentablemente, ninguno pudo individualizar a la persona que había efectuado los disparos”.

Se han recibido testimonios en donde se involucraba a un vehículo de color oscuro, y si bien también se dieron a conocer ciertas características, todavía no se llega a concluir con el autor del hecho.

“El peligro mayor reside en la utilización del arma de fuego. Si bien, los animales también tienen importancia, pudo haber sido un hecho de mayor trascendencia”, decía refiriendo ante la posibilidad de haber personas heridas en medio.

La investigación sigue en pie “Con los datos que tenemos por aporte de todos los testigos, hay varios nombres de supuestos imputados, aunque todavía no existen pruebas suficientes para imputarlos realmente “.

Por otro lado, el comisario Héctor Fernández también informó sobre los cambios de autoridades que se darán.

“Este sería mi ultimo día de trabajo acá, en Esquina, ya que en breve me estoy notificando de mi traslado a la unidad regional de Goya.

Esta dependencia estaría a cargo del comisario Nosmor, que viene de Comisaria Segunda”.

“Después de unos siete años de estar acá me voy con toda una experiencia buena. No tengo de que quejarme, solo agradecimientos a todos los esquinenses porque cuando vine acá me recibieron con los brazos abiertos”.

Los cambios se dan entre las 24hs o 48hs y son por meras cuestiones servicio.