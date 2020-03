Era el 6 de Junio de 1944, y sobre la arena de la playa de Normandía desembarcaba el ejército aliado bajo la metralla del fuego de alemanes. Comenzaba así el fin de la segunda guerra mundial con el avance de las tropas aliadas sobre Francia. Ese hecho quedó registrado en la memoria de la humanidad como el Día D.

Pasaron 76 años de ese acontecimiento histórico, y hoy con casi la mitad de la población mundial en cuarentena estamos analizando la manera menos traumática de resolver nuestro Día D de la pandemia. En este caso el Día Después de la cuarentena.

Dijo el Presidente “entre la vida o la economía, elijo la vida”. Si por algo se destaca el peronismo es por las frases rimbombantes, obvio, serían desalmados quienes opinen lo contrario, sin vida no hay economía posible, ahora bien, no estamos analizando a fondo las consecuencias de esta pandemia, y si el remedio no va a ser peor que la enfermedad. No sabemos todavía el posible número de víctimas que nos va a dejar el coronavirus, como tampoco el impacto social, económico, educativo y de salud post pandémico que sin duda va a arrastrar hacia la pobreza y la indigencia a millones de personas. Las consecuencias del impacto económico en los más desprotegidos va a ser terrible, cartoneros, changarines, jornaleros, después cuentapropistas, monotributistas, profesionales independientes, mecánicos y tantos otros que trabajan y producen cotidianamente van a ver recortados sus ingresos de manera drástica. Podrán reclamarle a un Estado agobiado por las deudas y el déficit fiscal?; y cuya única salida de emergencia es la de emitir dinero sin valor, que al poco tiempo se volverá sobre los afectados como un boomerang con el rostro de la despiadada inflación? Y en este complejo escenario, podremos medir el costo en vidas que vamos a tener por desnutrición, angustia, insalubridad, depresión? Será mayor o menor que el saldo letal que deje el virus? Por eso no hay lugar para frases grandilocuentes, sino para encontrar el equilibrio entre controlar de manera eficaz el virus, y lograr que no se resienta la maquinaria productiva del país. No es momento tampoco para el pensamiento oportunista de pensadores como Slavoj Zizek o Biulg-Chun Han que plantean para después de la pandemia una sociedad autoritaria, con un Estado fuerte, la reinvención del comunismo propiciando la igualdad en desmedro de las libertades individuales, poniendo como ejemplo a China, una sociedad obediente, monitoreada por la tecnología del big data, a través de sus celulares, y entrampados en un esquema político burocrático de partido único, Cuidado con esas tentaciones para combatir la enfermedad, la democracia será imperfecta pero es el único sistema que nos brinda garantías y derechos a los ciudadanos.

Después de todo como decía Andrews Sach “La muerte es más universal que la vida. Todos morimos, pero no todos vivimos”