El miedo es la excusa más común y la enfermedad más contagiosa, que paraliza la razón. Nos hace perder la dimensión de la realidad de acuerdo a nuestra percepción y la miramos a través de la visión o la intención de quién genera la noticia.

Adquiere especial relevancia en momentos que transitamos esta pandemia que está las 24 horas en los medios y en las redes sociales y no nos da la posibilidad de procesar y analizar racionalmente los miles de datos e información sobre un mismo tema que nos intoxica el pensamiento e inhabilita la posibilidad de reconocer el mundo real.

Peligrosamente estamos marchando con la cuarentena hacia un modelo de Estado “protector” que en nombre de la salud y la seguridad va por las libertades y los derechos individuales de los ciudadanos. El virus vino a desnudar y dejar explícito este concepto autoritario que estaba solapadamente disimulado en el sector más fundamentalista del peronismo, que como siempre nos muestra dos caras de la misma moneda autoritaria que trae en los genes desde su creación. Empezaron distorsionando el lenguaje que es el instrumento que tiene la sociedad, no solo para comunicarse, sino para consensuar, debatir, denunciar.

Vaciaron de contenido la palabra y le hicieron perder verosimilitud, impusieron un ridículo lenguaje inclusivo que nos lleva a discutir las formas y no el fondo de la cuestión que es la desvalorización del mensaje. Avanzaron sobre los jueces, buscando un orden judicial que garantice impunidad. Y lo más grave nos confinaron a un encierro general, sin tener en cuenta la situación en los estados provinciales atando nuestra suerte a lo que sucede en la Capital y el conurbano bonaerense. generando a futuro una crisis social y económica con secuelas gravísimas en los sectores más vulnerables del sector productivo de la Argentina, los monotributistas, trabajadores independientes, pequeños comerciantes, emprendedores, que no están protegidos por ese Estado benefactor de un enorme sector parasitario de clientes electorales que hace años son asistidos y están cómodos en ese rol de recibir subsidios con el único compromiso de votar cada dos años las boletas del partido del General. Han perfeccionado tanto el sistema que tienen clientes en países vecinos, es común ver ciudadanos paraguayos o bolivianos beneficiarios de jubilaciones y planes sociales. Jóvenes, saludables, robustos, se pasan horas haciendo colas en los bancos para cobrar algún tipo de asignación, que no es por un tiempo determinado, como en los demás países, sino de por vida, sin nada a cambio como la capacitación de un oficio, cumplir tareas en una Pyme, cualquier cosa que signifique una obligación para poder acceder a un derecho. Solo hablan de ampliación de derechos, jamás de ampliación de obligaciones o responsabilidades. La sociedad que aporta se está cansando de esta desigualdad de la cual los populistas no hablan. El peso de su generosidad recae en los que trabajan y pagan impuestos para darle a los que solo producen votos sin siquiera sacarlos de la pobreza.

Le dan ayuda a las empresas cerradas por cuarentena, con la intención de canjear esa ayuda en acciones para quedarse con las empresas que ellos mismos obligaron a quebrar. El peronismo es un señor que te rompe las piernas y después te condiciona de por vida porque te consiguió la silla de ruedas.

Axel, el niño mimado de Cristina acaba de decir “la normalidad no existe más”. En boca de un demócrata sería una frase inocua, en boca de estos populistas solo es presagio de autoritarismos salvajes. Van a pretender, a través del terror, que la sociedad tenga menos palabras y por consiguiente menos que decir en un pensamiento distorsionado por la ideología. Cuando salgamos de la cuarentena del Covid19, vamos a entrar en una cuarentena de la razón, donde van a pretender colonizar el pensamiento a través del aluvión de mensajes transmitidos por un único aparato de comunicación.

Decía en 1984, George Orwell, proyectando al futuro la distopía del fascismo “La idea del peligro hace que la entrega de todo el poder a una reducida casta parezca la condición natural e inevitable para sobrevivir”. Nos amenazan con la muerte, a manos del virus, las 24 horas del día. Dicen “entre la vida y la economía, me quedo con la vida” como si fuera posible la vida sin economía. El peronismo siempre adicto a frases impactantes, ponen al que disiente como enemigos de la humanidad. “Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados, que Macri se quede con los Bancos” dijo Alberto y le da un aumento 6,12%quedandose con 46.520 millones de los jubilados como señal financiera a los bonistas.

Entonces el real peligro está a la salida de la cuarentena. Hoy el estado de la democracia no es lo que más preocupa a las sociedad, pero debe serlo, la historia muestra que los poderes de emergencia de los gobiernos iliberales se tornan permanentes. El kirchnerismo gobernó durante 12 años en emergencia económica, aún con índices de crecimiento importante. Si superamos esta pandemia, corremos el riesgo de una “infectocracia” en el Estado de Derecho producto del virus del autoritarismo que se está preparando en los laboratorios del peronismo. Estamos adormecidos y cómodos en cuarentena, absorbiendo con los ojos abiertos y la mente cerrada la infodemia del Covid 19. Cuando nos explote la bomba bacteriológica del autoritarismo y vayan por las libertades individuales, la propiedad privada y la libre expresión, recuerden que cada uno puso también en cuarentena la razón.

“Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación y no te fíes sino de la razón”. DESCARTES