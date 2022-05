Visitaron los estudios de “La Mañana de Noticias” el Abogado Ernesto Neironi y el Sr. Marcelo Mayora, para seguir ahondando sobre el tema de la casa partidaria Liberal.

– Tenemos en el estudio al Sr. Marcelo Mayora y al Dr. Ernesto Neironi, para hablar sobre lo que se generó de la casa partidaria.

Doctor, ¿Tuvo oportunidad escucharlo a Carlos Oviedo, actual presidente de Partido Liberal de Esquina?

– Así es, yo tengo la obligación de escuchar lo que dice y vamos a ir a eso, vamos a hacer un descargo para poner en claro la situación, pero nuestra tarea no es estar en contra de él.

– El trajo documentos y carpetas para mostrar.

– Nosotros también trajimos el informe 15.955, donde dice que la casa en cuestión, que debería ser donada por el presidente del partido, el señor Carlos Oviedo, está nombre de él y una tercera persona. Él tiene el 70% y luego otra persona el 30%.

Él no entiende, no quiere entender, que nada tiene que ver su actitud política con su profesión. Pero si él quiere que yo le explique cómo es el tema de su actuación profesional, yo le explico. El problema no es personal, sino que soy el abogado asesor de la contraparte.

Yo no me imagino a don César Díaz, en un momento determinado decir que le devuelvan todo.

En las donaciones no existen las cláusulas. Él pretende perpetuarse dentro el partido con esa donación.

Hizo toda su carrera política en base a cosas turbias.

Él ahora se muestra con humildad, poniéndose de víctima y siempre que él estuvo, término perjudicando la imagen del Partido Liberal.

Estuvo como vice Intendente y se peleó con el intendente. Estuvo como secretario del Partido Liberal y se peleó con el Presidente para ser él el Presidente del partido, y las declaraciones que hizo en tu radio, a mí me causan escozor.

Tiene un ego espectacular, quiere figurar en todo momento. Por donde pasa, siempre deja huellas. Siempre deja una mancha, siempre son en perjuicio del Partido Liberal y de los afiliados liberales.

– Marcelo, como dirigente te pregunto: ¿Las autoridades provinciales del partido no colaboraron con lo que es la refacción de la casa partidaria?

– Tengo entendido de la boca de la actual presidenta Any Pereyra y por el diputado Hardoy, presidente electo, que sí hubo colaboraciones al partido de Esquina.

Y después constantemente estuvieron colaborando con una cosa, con otra. Es uno de los partidos que más pide el de Esquina, por eso te digo que eso es mentira.

Sigue mintiendo cómo le mintió en su momento a todos los afiliados, como en ese momento cuando hizo el acto, diciéndole a los afiliados que lo iba a donar. No había necesidad de hacer esa donación.

Él desde el principio podría haber hecho la donación.

– Oviedo dijo que en ese acto, hicieron una firma de convenio de donación.

– Lo único que quiere con esto, es permanecer en el Partido Liberal.

La llamada casa partidaria es de él, si la hubiese querido donar, tendría que estar funcionando como casa partidaria y no como ahora. Él quiere manejarse dentro de la casa como dueño y que entren los liberales que están detrás de él y dejar afuera a todos los demás. Y si llega a perder las elecciones no va a donar nada.

Parece que no sabe hacer una donación, siendo que él es Martillero Público y vende inmuebles.

Lo que intentó hacer Carlos Oviedo, es hacerle firmar un papel que avale la gestión de él y nadie le firmó nada. Él solo salió a decir que había papeles firmados.

Los encargados de que este escándalo saliera a la luz, fuimos nosotros. Los que vinimos a decirte en tu radio que Carlos Oviedo está mintiendo, que la casa no está a nombre del Partido Liberal y que no pasa nada con la donación fuimos nosotros. Nosotros somos lo que tenemos que hacer la denuncia penal si queremos.

Que no se olvide que es Perito Superior del Tribunal y un Martillero Matriculado y eso agrava la estafa que estaba por cometer.

Marcelo lo que está haciendo es activar la política.

– Él dijo acá que el propietario del inmueble es él, ¿Cómo continuaría esto?

– Primero dijo que ya estaba donado y ahora dice que no está donado. Él puede hacer con sus cosas lo que quiera. A los liberales de bien muy poco les interesa lo que él puede hacer con sus cosas, porque ya hemos visto lo que hizo.

La donación no está dispuesta, eso no existe, eso es mentirle al correligionario. No podemos creer que con veinte años de profesión, siga hablando esto.

– O sea, si él quería, ¿Podría haber comprado a nombre Partido Liberal?

– Así es, tendría que haber comprado así, “mira yo voy a comprar pero a nombre del Partido Liberal”. Por eso decimos que la propiedad nunca fue del partido.

En la investigación que hicimos con Marcelo, hemos llegado a descubrir que él dijo una cuarta parte de la verdad.