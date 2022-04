“La Mañana de Noticias” se comunicó con Enzo Fratti, quien es el Director de Medio Ambiente. Él nos comentó sobre su trabajo y sobre los sucesos en el barrio El Boquerón, y en la Planta Elevadora de Cabral y Serrano Soto.

– Queríamos hablar con usted Enzo, porque se comunicaron los vecinos de El Boquerón, dónde está esta Planta Elevadora de Aguas de Corrientes, en Serrano Soto y Sargento Cabral. Esta mañana nos llegó la noticia de que hay vecinos descontentos por el hecho de que se está volcando agua servida y eso genera dolor y molestia en los vecinos.

– Déjame aclararte que me acabo de enterar, tengo que ir a hacer una constatación. No me ha llegado ninguna denuncia formal a la oficina. Ahora en este momento estoy en el vertedero, trabajando con una nueva máquina, pero esta tarde o mañana vamos a ir a hacer la constatación, y si esto es real, hay que hacer una nota a Aguas de Corrientes para que presente un informe de qué es lo que está pasando, porqué ese olor y si es cierto que están descargando agua servida, que puedan solucionar este problema.

Si esto es real, podemos trabajar con el tribunal de falta y se elevará la sanción que se merece, si esto es verdad.

Por eso te digo, que todavía no constaté, pero mañana a primera hora de la mañana vamos a estar verificando con el Dr. Silvestri.

– Algunos vecinos nos decían eso, sobre el olor muy fuerte que había por la mañana temprano y por la tarde, que es producto del agua que queda estacionada. Y también hablaban que supuestamente no andaba el grupo electrógeno y cuando hay corte de luz, no puedo hacer su trabajo, de poder seguir elevando la cloaca por eso es que rebalsa.

– Entiendo a los vecinos lindantes, porque se cuando ocurren estos problemas que genera todo tipo de contaminación. Qué se queden tranquilos los vecinos, que el día de mañana vamos a ir a constatar, actuando de oficio.