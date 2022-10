En vivo para «La Mañana de Noticias» el director de Medio Ambiente Enzo Fratti para dialogar por una alerta que dio una vecina de Santa Liberada sobre incendios en el sector del basural que se vienen dando desde el día viernes.

-¿Buen día Enzo, está funcionando la capacitación que realizaron a un grupo de personas para asistir en estos casos?-

-» No, no empezamos todavía. No empezamos la capacitación, porque no tenemos, todavía no nos llegó la motobomba para armar nuestro equipo de ataque contra fuego. Es una motobomba importada y todavía no llega, así que, estamos a la espera de eso, de armar nuestra propia brigada municipal en estos casos, pero bueno, ahora gracias a dios estamos trabajando con los bomberos que son los que siempre acuden a nuestra solicitud. Lo que no nos está ayudando es el viento, que está muy fuerte, es un viento sur, son casi 100 mts en los que ya no hay fuego, solo humo. Ahora queda trabajar con agua y con la máquina para ayudar a los bomberos porque las pilas son de metro y medio de altura, entonces la máquina ayuda con la garra y ahí pueden los bomberos actuar con agua entonces apagamos»-

-¿Cómo es que surgen estos incendios?-

-«Son de manera intencional, yo no sé si lo hacen en broma, para prender fuego, no sé si son chicos, si son grandes, muchas veces vemos que queman por el cable, por el cobre, para sacarle ese plástico y agarrar lo que es el cobre, el material de adentro. Nosotros hace tres meses y pico que no teníamos estos inconvenientes porque habíamos hablado con esos chicos, esas personas, para que ese fuego lo hagan en un lugar en donde no ocasionen estos problemas para la comunidad. Más que nada porque una vez que prenden es muy difícil apagarlo y tenemos que trabajar de día no de noche, y nos lleva dos días hasta que lo podemos solucionar y apagar todo»-.

Debido a estos incendios el Director de Medio Ambiente tomo la determinación de colocar una guardia los fines de semana que se quede presente en el lugar y pueda controlar que no sé estos incendios intencionales no puedan llevarse adelante.

Respecto a este tema Enzo Fratti nos comentaba que:

-» Una vez que tengamos la garita vamos a contar con un personal el fin de sema que se rote 24 hs, eso sería lo ideal, porque luz ya tenemos, en el lugar donde vamos a hacer la garita ya hay luz, así que faltaría la parte de la construcción y una vez que este la construcción y las comodidades para las personas que puedan trabajar, que sean dos tres, que recorran. El predio es muy grande, pero que hagan guardias, y que por lo menos nos avisen a tiempo cosa que no se expanda, ese sería nuestro fuerte»-

Concluyo pidiendo a la población y los vecinos que se queden tranquilos, ya que se encuentran trabajando y hasta que el incendio no este apagado totalmente no van a parar de realizarse trabajos en el lugar.