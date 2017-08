El Director de Medio Ambiente, Enzo Fratti ha dialogado con TN Esquina para referirse a las actividades que realiza y entre otras cosas dijo: “Continuamos con la poda y extracción de árboles, ésta es la fecha donde se debe realizar dichas podas. Se puede extender a Setiembre, pero Agosto es cuando el árbol está en su estado de descanso, es cuando no tiene hojas entonces la savia no circula. Si hay un árbol que corre el riesgo de caída se realiza la extracción del mismo. El sistema es hacer el pedido por nota a la Dirección del Medio Ambiente, se toma nota de la Dirección y se evalúa el árbol y si lo puede hacer el municipio, lo hace, pero por ahí el árbol es muy grande y no contamos con las herramientas”.

El Funcionario expresó que en este momento se viene realizando muchos pedidos: “tenemos muchos pedidos, mayormente son de limpieza de ramas que tocan el cableado eléctrico. Esto, para evitar malos entendidos, tiene un costo, eso tiene una tarifa que salió por Concejo, se abona aquí en el municipio y se realiza el trabajo. También venimos trabajando con Higiene de la ciudad. Hay muchos lugares donde se genera micro basurales, eso también la ciudadanía puede hacer la nota de pedido y se hace la limpieza y se pone cartelería de No arrojar Basura o por ahí si hay una cortada y el camión no pasa, se evalúa y se pone contenedores públicos para que la gente deje su basura en bolsa. Los recolectores realizan la tarea pero solamente en bolsa. No levanta cajas, cacharros, lavarropas viejo, porque eso hay que avisar en el corralón y va otro equipo a levantar el descacharrizado”.