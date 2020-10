Este miércoles, el director de Medio Ambiente, Enzo Fratti, se reunió vía zoom con encargados del Ministerio de ambiente, trabajando en lo que es el proyecto de recolección diferenciada de residuos.



A su vez, el área de medio ambiente de la localidad se encuentra trabajando conjuntamente con la Cooperativa 247 en esta tarea de separación residual.



El proyecto armado para resolver algunas cuestiones que atañen al reciclaje, como asi también, resolver las problemáticas que se generan con el basural a cielo abierto que está ubicado en el Paraje Santa Librada, fue enviado a nación este miércoles.



En comunicación telefónica, Fratti habló respecto a estos trabajos que se están poniendo en marcha, afirmando que “el basural presenta contaminación en muchos aspectos” y respecto al llamado de atención que hicieron los vecinos de Santa Librada tras no haberse llevado a cabo la reunión con la comisión de Ecología y Medio Ambiente y concejales, dijo “yo no estuve invitado a la reunión, esas son sesiones del Concejo, yo formo parte del ejecutivo de la municipalidad, pero voy siempre que me invitan, siempre estoy dispuesto y más cuando las circunstancias se dan. He asistido en otras oportunidades”.



Asimismo, el director comentó acerca de los trabajos que se están realizando en el basural o vertedero municipal.



“En la última reunión que hicimos pusimos como soluciones inmediatas. Una de ellas era apagar el humo que había, apaciguando el fuego, la semana pasada hicimos fumigación, lo cual se hace cada 15 días ya que eso mata a moscas e insectos adultos, quedando larvas que recién eclosionan a los 10 o 15 días, siendo la oportunidad para fumigar nuevamente.

También pensamos en poner personal encargada en el lugar, aunque todavía se están trabajando en poner las condiciones para estar ahí. Todo tiene un costo pero lo estamos hablando con la Secretaria de Hacienda y lo estamos viendo con distintas áreas, queremos que esto se solucione.

Pedimos a la gente de Santa Librada quede tranquila, vamos a hacer la garita y poner iluminaria, después, en una segunda etapa, vamos a trabajar con el cerramiento del lugar. Cuando algo tiene un costo económico lleva tiempo, tiene su proceso, pero de a poco vamos a ir subsanando” manifestó, asegurando las intenciones de mejorar la calidad de vida de la población en la zona.