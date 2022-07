La gente de la Cooperativa 247 ha sufrido en horario de la noche o la madrugada, un robo, una entradera y han roto y destruido algunas maquinaria que son importantes para ellos, para el trabajo que llevan y que realizan día a día.

-Dialogamos con César Verón, Presidente de la Cooperativa -Buen día, César. Hola. ¿Cómo estás?-

«Buen día, Walter. Buen día. Digamos que bien. Nos desayunamos hoy con esta noticia, que no es buena para nosotros y para todos. No lo es, si no porque desde que nosotros trabajamos, haciendo recolección y las maquinarias se usan para prensar los residuos y todo eso. Así que, es una mala mala noticia para todos»-

-Con que se encontraron hoy cuando a la mañana se fueron, que fue lo que lo que sucedió y con qué imagen se encontraron? Porque acá nos llegan algunas fotos y podemos ver algunas maquinarias destruidas y también cables cortados. ¿Fue robo o directamente lo único que hicieron fue destrozos?

Lugar por dónde ingresaron

-«Y bueno, yo normalmente siempre estoy por la tarde, pero como soy el presidente de la cooperativa tengo que ir a la cooperativa cuando pasa algo y entonces, me llaman los muchachos a la mañana diciéndome que hubo una entradera en la cooperativa y que estaban faltando los cables de las máquinas, son dos prensas, hay un molino de vidrio que tenemos ahí adentro y nos cortaron el motor, nos cortaron los cables y se los llevaron. Así que no sé si es únicamente para hacer destrozos o por necesidad. Llamo solidaridad de la gente en caso de que le lleven a vender al cobre»-

-Ingresaron, rompiendo lo que es un portón, una puerta de madera, no?–«Sí, sí, igual todos nuestros galpones son precarios, los portones también son de madera y bueno, desclavaron el portón de atrás y entraron, sacaron dos maderas y entraron por ahí hasta acá»-

-Ahora lo que vos nos estás diciendo, es el faltante del cable, los cables que cortaron, se llevaron todo lo que es el tema de que contiene bronce. Otra cosa, motores. No pudieron sacarlo. No se llevaron?-

Cables de las máquinas cortados.

-«No, no, gracias a Dios no, porque eso ya es una cosa más cara, pero de todas maneras y a nosotros nos atrasa un montón día a día estamos utilizando las máquinas para trabajar y con esto se nos atrasa. Y otra cosa es el tema del gasto, porque tenemos doble gasto, tenemos que que conseguir un técnico que venga, que nos haga la instalación de los cables nuevos, comprar los cables. Nosotros estamos dejando un pequeño fondo de la cooperativa de cada venta, que tendremos que utilizar ahora, pero pues nosotros no tenemos otra entrada más que únicamente la venta que se hace. Once familias viven de lo que es la Cooperativa que hace el reciclado de material inorgánico, y bueno, no es la primera vez que nos entran en la Cooperativa, pero esta vez atentaron contra la máquinas que a nosotros nos duele y nos cuesta el mantenimiento porque independientemente de la sustracción, el daño también es importante para nosotros»-